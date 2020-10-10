عرب ٤٨/ أ ف ب

أُلغِيت المناظرة الثانية بين المرشحَين للرئاسة الأميركيّة الجمهوري، دونالد ترامب، والديموقراطي جو بايدن، بحسب ما أعلنت اللجنة المستقلّة المسؤولة عن تنظيمها، فجر اليوم السبت.

وكانت المناظرة مقرّرة يوم الخميس المقبل، في ميامي بفلوريدا.

وبعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا، حوّلت اللجنة المناظرة إلى لقاء افتراضيّ عبر الإنترنت، وهو ما رفضه ترامب في شكل قاطع.

ومن المقرّر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحَين في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وقالت اللجنة في بيان "من الواضح الآن أنه لن تكون هناك مناظرة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر"، مشيرة إلى أنها "تركّز اهتمامها" حاليا على "الاستعدادات للمناظرة الرئاسية الأخيرة المقررة في 22 تشرين الأول/أكتوبر" في ناشفيل بولاية تينيسي.

وخلال المناظرة الملغاة، كان مقررا أن يطرح الناخبون أسئلة على المرشحين.

وقال المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، إنّ ترامب وبسبب سجلّه "ليست لديه الشجاعة للرد على الناخبين في نفس الوقت" مع بايدن، وأضاف "إنه لأمر مخز أن يتفادى دونالد ترامب المناظرة الوحيدة التي يمكن فيها للناخبين طرح أسئلة، لكن الأمر ليس مستغربا".

وأكد الرئيس الأميركي الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، الخميس، أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الانترنت مع خصمه الديموقراطي.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن يشارك في مناظرة مماثلة، موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية". وقال إن ذلك "غير مقبول من جانبنا"، وأضاف "لن أضيع وقتي في مناقشة افتراضية. المناظرة لا تكون كذلك" وتابع "لا أعتقد أنني معدٍ".

وطبيًا، أعلن ترامب في مقابلة تلفزيونية بُثّت الجمعة، بعد أسبوع على دخوله المستشفى، أنّه "لم يعد يتناول أدوية"، كاشفا مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وحلّ الرئيس الأميركي ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة "فوكس"، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء.

وقال ترامب لسيغل "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح"، ولم يتّضح متى تمّ تسجيل المقابلة التي قال كارلسون إنّ طاقما من البيت الأبيض صوّرها.

وقال أطباء ترامب في وقت سابق إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك ديكساميثازون الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.

وقال ترامب أيضًا إنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.