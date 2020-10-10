  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

وقف إطلاق نار بين أرمينيا وأذربيجان

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 06:57

وقف إطلاق نار بين أرمينيا وأذربيجان
من اجتماعات موسكو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اتّفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف لإطلاق النار اعتبارًا من ظهر اليوم، السبت، في منطقة ناغورني قره باغ التي تشهد معارك منذ نحو أسبوعين، بحسب ما أعلنت الخارجيّة الروسيّة بعد مفاوضات في موسكو بين وزيرَي خارجيّتي البلدين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ولم يعلن عن شروط وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجيّة الروسي، سيرغي لافروف، في بيان إثر المفاوضات إنّ وقفًا لإطلاق النار سيبدأ "اعتبارًا من الساعة 12,00 يوم 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020 لأغراض إنسانيّة".

وأشار لافروف إلى أنّ وقف إطلاق النار سيتيح "تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بما يتوافق ومعايير لجنة الصليب الأحمر".

كما اتّفقت أرمينيا وأذربيجان على بدء "مفاوضات جوهريّة" للتوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بحسب ما أعلنت الخارجيّة الروسيّة السبت.

وقالت وزارة الخارجيّة الروسيّة في بيان، إنّ أذربيجان وأرمينيا ستُباشران "بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، مفاوضات جوهريّة بهدف التوصّل إلى تسوية سلميّة" للنزاع في ناغورني قره باغ.

وقال لافروف إنّه سيتمّ التوافق لاحقًا "على المعايير المحدّدة" لاتّفاق وقف النار.

وتواصلت المفاوضات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو أكثر من 10 ساعات، وانتهت في وقت متأخّر من ليل الجمعة السبت.

وأكّد بيان صدر عن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.

وأشار بوتين إلى "ضرورة وقف الاشتباكات في المنطقة من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى".

وبعد دعوات المجتمع الدولي المتواصلة إلى الهدنة، أرسلت باكو ويريفان وزيري خارجيتيهما إلى العاصمة الروسية لبدء مفاوضات، وهو الأمل الأول لإنهاء القتال الذي بدأ في 27 أيلول/سبتمبر.

واندلع القتال مجددا في ناغورني قره باغ في 27 أيلول/سبتمبر بين الانفصاليين الأرمن والقوات الأذربيجانية في هذه المنطقة التي تسيطر عليها أرمينيا منذ تسعينيات القرن الماضي.

وارتفع العدد الرسمي للقتلى صباح الجمعة إلى أكثر من 400 قتيل، بينهم 22 مدنيا أرمنيا و31 أذربيجانيا. لكن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بكثير إذ يعلن كل جانب أنه قضى على الآلاف من جنود العدو ولم تعلن باكو عن خسائرها العسكرية.

وامتدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة ليشمل القصف المدن المأهولة، واتهم كل جانب الآخر باستهداف المدنيين.


#أرمينيا
#أذربيجان
#ناغورني قره باغ
#روسيا
#تركيا

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إلغاء مناظرة ترامب وبايدن
إلغاء مناظرة ترامب وبايدن

2020-10-10

لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 
لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

2020-10-10

اتّفاق روسي - أميركي مبدئي على تجميد مخزونات رؤوس الأسلحة النووية
اتّفاق روسي - أميركي مبدئي على تجميد مخزونات رؤوس الأسلحة النووية

2020-10-09

الأكثر قراءة

حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

2020-10-09
استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

2020-10-09
تحليلات: نتنياهو يدفن الاقتصاد لمنع المظاهرات وإرضاء الحريديين

تحليلات: نتنياهو يدفن الاقتصاد لمنع المظاهرات وإرضاء الحريديين

2020-10-09
الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا منذ صباح الجمعة

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا منذ صباح الجمعة

2020-10-09
الانتخابات الأميركية: سيناريو رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن السلطة

الانتخابات الأميركية: سيناريو رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن السلطة

2020-10-09