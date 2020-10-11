بريطانيا: راقية إسماعيل تستقيل من حزب العمال إثر تعرضها للعنصرية

أعلنت أول رئيسة بلدية محجبة في بريطانيا، راقية إسماعيل، اليوم الأحد، الاستقالة من حزب العمال البريطاني المُنتمية إليه، إثر تعرّضها للتمييز العنصري، كامرأة سوداء البشرة.

وذكرت إسماعيل، الصومالية الأصل، والتي شغلت منصب رئيسة بلدية منطقة إيسلينغتون في لندن بالانتخاب منذ أيار/ مايو 2019، ولمدة عام، في بيان: "حزب العمال يميز ضد الأقليات، فيما يسمح للرجال البيض بالقيام بما يريدون".

وأوضحت إسماعيل أنها حاولت سابقا تنظيم نشاط موجه للمسلمين بمناسبة العيد، إلا أن أعضاء الحزب المناهضين للإسلام عرقلوا ذلك.

ولفتت إلى أن بعض أعضاء الحزب طلبوا منها الصمت خلال اجتماعات الحزب.

وتابعت: "أدركت أنه ليس لدي صوت في البلاد بصفتي فردًا من الأقلية السوداء، رأيت أن حزبي لم يحترم قِيمي لمدة 6 سنوات".