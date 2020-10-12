إيران: مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع مجموعات مسلحة

قُتل 3 مسلحين، في اشتباكات بين القوات الأمنية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيرانيّ، مع مجموعات مسلحة شمال غربي إيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية التابعة للحرس الثوري مع مجموعات مسلحة في قضائي "كمياران" و"مريوان" بمحافظة كردستان.

وذكرت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من عناصر منتمية إلى تنظيم وصفته بـ"الإرهابي المناهض للنظام"، إضافة إلى جرح 3 آخرين، قبضت القوات الإيرانية على واحد منهم، أجنبي الجنسية.

وتمكّنت القوات الإيرانية من ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة في حوزة المسلحين، وفق الوكالة.

ولم تذكر الوكالة اسم المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع قوات الأمن الإيرانية، ولم تكشف عن وقوع خسائر بشرية من الجانب الإيراني.