منحت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، تصريحًا طارئًا للقاح فايزر - بيونتيك لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت المديرة العِلمية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما جاء في بيان صدر عن مديرة الهيئة.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء أمس، الجمعة، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح فايزر- بيونتيك.

وقال ترامب على تويتر: "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا أن "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وأضاف الرئيس الجمهوري أن "الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سنًا ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأميركية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، الجمعة، أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) بإجازة لقاح فايزر- بيونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقّعًا بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال، لكنّ ترامب غرّد صباح الجمعة أنّ هذه الهيئة "سلحفاة بطيئة كبيرة".

هذا، واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية، مساء أمس، الجمعة، في بيان.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر - بيونتيك.

والخميس، صوت 17 عضوا من لجنة الخبراء لصالح الموافقة على لقاح فايزر الذي أثبت فعالية بنسبة 95 في المئة خلال التجارب السريرية، في حين اعترض أربعة وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وسوف تلتئم الأسبوع المقبل لجنة من إدارة الغذاء والدواء للنظر في الموافقة على لقاح ثان تطوره شركة "موديرنا" مع "المعهد الوطني للصحة".

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/ يونيو. وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة.