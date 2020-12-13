ألمانيا تفرض قيودًا مشددة خلال احتفالات رأس السنة

شددت ألمانيا قيودها أمام تسارع الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد-19، تتضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة، إغلاق المتاجر "غير الضرورية"، خشية من خروج الفيروس عن السيطرة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل، اليوم الأحد، أن المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات ستغلق أبوابها اعتبارًا من الأربعاء وحتى 10 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت ميركل "إننا مجبرون على التصرف وها نحن نتصرف الآن"، أمام "الارتفاع الكبير بعدد الوفيات" الناجمة عن الفيروس و"الارتفاع المطرد" بعدد الإصابات.

وبموجب القرار الذي اعتمدته الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات المحلية الـ16، دعي أصحاب العمل إلى إعطاء الأولوية للعمل من المنزل بقدر الإمكان، أو منح عطل لموظفيهم لثلاثة أسابيع ونصف "بهدف تطبيق مبدأ ‘سنبقى في المنزل‘ في كل أنحاء البلاد".

وحذر رئيس مقاطعة بافاريا، ماركوس سودير، من أن الوباء "خارج عن السيطرة"، خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة ووزير المال، أولاف شولتز. وسيخضع الألمان بذلك بحكم الأمر الواقع إلى إغلاق جزئي شبيه بما فرض خلال الربيع الماضي.

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل (أ ب)

وطلب من الألمان حصر التجمعات بخمسة أشخاص وأن يواصلوا الحذر بين 24 و26 كانون الأول/ديسمبر حيث لن يسمح باللقاءات إلى بين أفراد الأسرة الواحدة.

وسيمنع اعتبارًا من الأربعاء بيع الكحول في الفضاء العام. وتقوم العديد من المقاهي والحانات المغلقة منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، ببيع النبيذ الساخن، مشروب تقليدي لعيد الميلاد في ألمانيا، عبر منصات في الطريق وهو ما أثار قلق السلطات في الأيام الأخير.

وتأتي هذه القرارات الجديدة في أعقاب اجتماع لميركل، صباح الأحد، مع حكام المقاطعات الألمانية الست عشرة، بهدف دراسة تشديد للقيود، وسط تسجيل أعداد إصابات إضافية قياسية خلال الأيام الماضية. وتحدث صحيفة "بيلد" عن "القمة الأهم بصدد فيروس كورونا المستجد" منذ بدء تفشي الوباء.

وبعد ستة أسابيع من إغلاق المطاعم والحانات والمسارح وصالات السينما والمتاحف والأندية الرياضية، رأت الحكومة بأن هذه التدابير غير كافية.

وحذر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي، لوثار ويلر، الخميس، من أن "الوضع لا يزال خطرًا جدًا... بل ازداد سوءًا منذ الأسبوع الماضي". ورأى أن الوباء يواصل التفشي لأن السكان لم يحدوا بما يكفي من تواصلهم الاجتماعي.

وتخطى عدد الإصابات الإضافية بين الجمعة والسبت الثلاثين ألفًا، وهو أعلى بكثير مما كانت تسجله ألمانيا خلال الموجة الأولى. كذلك سجلت ألمانيا الخميس 598 وفاة، وهو عدد قياسي.

ولم تنتظر بعض المناطق قرار الحكومة الفدرالية لتشرع بالإغلاق، مثل ساكسونيا الأكثر تضررًا من الوباء في ألمانيا، حيث دخل إغلاق المدارس والمتاجر حيز التنفيذ منذ الإثنين. ودعت ميركل، الأربعاء، الألمان إلى تقليل التواصل إلى أقصى حد، حتى خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. ولم تعرف ألمانيا خلال الموجة الأولى إغلاقًا صارمًا كالذي شهده جيرانها الأوروبيون.