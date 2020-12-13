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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمدّدان تفاوضهما بشأن بريكست 

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 16:50

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمدّدان تفاوضهما بشأن بريكست 
احتجاجات في لندن ضد بريكست (أب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الأحد، في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ تمديد المهلة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات ما بعد خروج المملكة من الكتلة الأوروبية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال جونسون، وفون دير لاين، في بيانهما، عقب مكالمة هاتفية بينهما إنه من الضروري بذل المزيد من الجهود في هذه اللحظة لحل الخلافات العالقة.

وأوضح البيان أن كلا المسؤولين بحثا "المواضيع الرئيسية التي لم يتم حلها بعد" حول الاتفاق على تجارة حرة بين بروكسل ولندن.

واتفقا أيضا على إبلاغ المفاوضين بمواصلة المحادثات في بروكسل "لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد جونسون وفون دير لاين موعدًا نهائيًا يوم الأحد، لتقرير ما إذا كان سيتم التخلي عن المفاوضات أو الاستمرار فيها.

وتجري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست منذ آذار/ مارس الماضي، ويحاولان التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حينها ستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان جونسون واورسولا فون دير لايين قد أعلنا في بيان مشترك قبل أيام، أن حقوق الصيد وقواعد المنافسة وكيفية تنفيذ أي صفقة لا تزال تحول دون التوصل لاتفاق.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير، لكن القادة احتاجوا إلى وقت للتفاوض على ترتيبات ما بعد الخروج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاتحاد الأوروبي
#بريطانيا
#بوريس جونسون
#أورسولا فون دير لاين

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