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مظاهرة لأنصار ترامب بواشنطن قبيل مصادقة المجمع الانتخابي لبايدن

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 07:38

مظاهرة لأنصار ترامب بواشنطن قبيل مصادقة المجمع الانتخابي لبايدن
الرئيس ترامب محاطا بطلاب الجيش (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

تظاهر آلاف الأميركيين في شوارع واشنطن دعما للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ولمزاعمه بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، ويأتي ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا طعون ترامب، وذلك عشية المصادقة المتوقعة، الإثنين، في المجمع الانتخابي على أن يكون جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وتجمع الآلاف في ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى.

واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا عن اعتقال ستة أشخاص.

وظهر بين المؤيدين لترامب يعض الاشخاص الذين ارتدوا زيا عسكريا وسط هتافات "أربع سنوات أخرى" للرئيس.

ومن المزمع تنظيم احتجاجات مماثلة في عواصم ولايات جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وصادقت جميع الولايات الآن على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، في حين إن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتا. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسميا الإثنين.

ونشر ترامب سلسلة من التغريدات المتلاحقة على حسابه في تويتر، تعليقا على قرار المحكمة العليا الرافض لدعوى إبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات (بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن)، وانتقد قرار المحكمة قائلا إنها خذلته، وإنها "تفتقر للحكمة والشجاعة".

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات الأميركية بسلامة فوز بايدن على ترامب في الانتخابات، رافضة بذلك الدعاوى التي رفعها الفريق القانوني لترامب.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته مدعيا أن تزويرا واسعا حرمه من الفوز، ولا سيما التصويت عبر البريد الذي كان إقبال الناخبين الأميركيين عليه قياسيا مخافة الإصابة بفيروس كورونا، وكان أغلب الأصوات عبر البريد لصالح المرشح الديمقراطي بايدن.

وعبّر رودي جولياني محامي حملة الرئيس ترامب، عن خيبة أمله من رفض المحكمة العليا الاستماع للدعوى القضائية التي رفعتها ولاية الادعاء العام في تكساس.

وقال جولياني -في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن ترامب سيواصل معركته الانتخابية ضد النتائج، مشيرا إلى أنه سيرفع دعاوى قضائية على المستوى المحلي في هذه الولايات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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