بايدن يشن هجوما على ترامب ووزير العدل يغادر منصبه

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

شن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الإثنين، هجومه الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفض الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهما إيّه بـ"عدم احترام إرادة الشعب" ولا سيادة القانون والدستور.

وبالتزامن مع فوز بايدن بأصوات المجتمع الانتخابي، أعلن الرئيس المنتهية ولايته د ترامب أن وزير العدل وليام بار سيغادر منصبه الأسبوع المقبل بعدما قام "بعمل رائع".

وكان بار رفض الانجرار خلف مزاعم ترامب بحصول تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن

ومن جانبه، قال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويمثل فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي ضربة كبيرة لحملة ترامب التي كانت تسعى لقلب نتائج الانتخابات.

وفي خطاب ألقاه بايدن في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولا حتى إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وقال الرئيس المنتخب إن "شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أن ما من شيء، ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة، بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".

وأضاف "في المعركة من أجل روح أميركا، انتصرت الديموقراطية".

وقبل خمسة أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض وتولّي بايدن مهامّه في 20 كانون الثاني/يناير، دعا الرئيس المنتخب مواطنيه إلى توحيد صفوفهم وفتح صفحة جديدة.

وقال "لقد حان الوقت لطي الصفحة (...) أنا مقتنع بأنّه يمكننا العمل معاً لما فيه خير الأمّة".

يذكر أن بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا فقط.

وفي المقابل حصل ترامب 232 من أصوات المجمع الانتخابي.

وبمصادقة المجمع على النتائج يكون جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.