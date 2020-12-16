إردوغان عقب فرض العقوبات الأميركية: سنسرع خطواتنا في الصناعات الدفاعية 

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن أنقرة ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده قررت فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة (إس إس بي)، لحيازة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

جاء ذلك في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، خلال مراسم افتتاح الجزء الثاني من الطريق السريع بين ولايتي نيغدا وأنقرة.

وأشار إردوغان إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات وفق قانون "كاتسا" الأميركي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

واعتبر أن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل هجومًا على الحقوق السيادية التركية.

وذكر أن الهدف الأساسي للعقوبات هو قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج.

وأضاف: "عقب العقوبات الأميركية سنسرّع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تلب أيًّا من شروط أنقرة من أجل شراء منظومات دفاعية، معتبرا أنها لجأت إلى العقوبات لأن أنقرة "لبت احتياجاتها من مكان آخر"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.