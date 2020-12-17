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الأمم المتحدة: عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصر "قرار سيادي"

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 23:50

الأمم المتحدة: عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصر "قرار سيادي"
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد "سياديا". جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحافيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، "جوليو ريجيني".

وقال دوجاريك إن "قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره". وأكد أن "ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه".

ونقل إعراب غوتيريش مرارا "عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن موقف الأمم المتحدة من مقترح العقوبات على الجريمة التي تسببت بحدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.

والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.

و"ريجيني" كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاتحاد الاوروبي
#مصر
#إيطاليا
#عقوبات

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