يرفضون الخضوع لبكين: علماء "الصحة العالمية" يحققون في منشأ كورونا

أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، أن فريقًا دوليًا من المنظمة مكلفًا التحقيق في منشأ الفيروس، الذي تسبب بتفشي وباء كوفيد-19، سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الوباء، من دون أن يخضع لـ"إشراف" بكين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن بعثتها الدولية ستتوجه إلى الصين في كانون الثاني/يناير، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأماكن التي ستزورها ولا تاريخ وصولها.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحافي الجمعة إن "الفريق سيذهب إلى ووهان، هذا هدف البعثة".

وأضاف "ليس لدينا بعد تاريخ الانطلاق لأننا ننظم الأمور اللوجستية المرتبطة بالتأشيرات والرحلات، لكننا نتوقع أن ينطلق الفريق في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير".

وأوضح أيضًا أن الخبراء سيخضعون للحجر عند وصولهم وسيمرون عبر بكين "من باب اللباقة" حيال الصين. وشدد على أن "هدف هذه البعثة هو الذهاب إلى حيث تمّ رصد أولى الإصابات لدى البشر".

ويعتقد العلماء أن المضيف الأصلي للفيروس هو وطواط، لكن الحيوان الوسيط الذي سمح بانتقال العدوى إلى الإنسان غير معروف.

وتتألف البعثة من عشرة علماء (من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان)، مشهود لهم بخبراتهم على أصعدة مختلفة، ومهمتها هي اكتشاف منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان.

وقال راين ردًا على سؤال طرحته صحافية إن "الفريق هو فريق منظمة الصحة العالمية، هو فريق خبراء دوليين معروفين دوليًا. سنعمل مع زملائنا الصينيين، لن يخضعوا كما تقولين، لإشراف موظفين صينيين".

واتهمت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 310 آلاف وفاة، بكين علنا بإخفاء معلومات، ومنظمة الصحة العالمية بالانصياع إلى حد كبير لإرادة السلطات الصينية.