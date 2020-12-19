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الصحة العالمية تعلن سيطرتها على انتشار كورونا بمخيمات اللجوء

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 09:40

الصحة العالمية تعلن سيطرتها على انتشار كورونا بمخيمات اللجوء
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

قال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو، أمس الجمعة، إن وباء كورونا بات تحت السيطرة في معظم مخيمات اللاجئين والمهاجرين حول العالم.

وعقد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أبراهام غيبريسيوس، مؤتمرا صحافيا في مدينة جنيف، بمشاركة فيتورينو، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول (اليوم) من كل عام.

وأفاد غيبريسيوس، أن 70 بالمئة من الموظفين العاملين في قطاع الصحة حول العالم، أصلهم من النساء المهاجرات. وأردف أن أول لقاح مضاد لكورونا ابتكره مهاجرون أتراك في ألمانيا، ومن ثم أول من قام بعملية تطعيم به في بريطانيا، هي ممرضة مهاجرة فلبينية الأصل.

من جانبه، دعا فيتورينو المجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين بأعداد كبيرة. وأضاف: "لدي بشرى سارة اليوم، تمت السيطرة على وباء كورونا في معظم مخيمات اللاجئين حول العالم".

ولفت إلى أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الصحة العالمية، والهجرة، قدمت مساعدات طبية للكثير من الدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، مضيفا أنها ستبدأ بعملية التطعيم في المخيمات أوائل 2021.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة العالمية
#الهجرة الدولية
#اللاجئين
#فيروس كورونا

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