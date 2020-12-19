رئيس الوزراء الأرميني يختبئ بالدروع من الغضب

احتشد الأرمينيّون، اليوم، السبت، لتأبين "الآلاف" الذين لقوا مصرعهم في القتال ضد أذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ، فيما طالب منتقدون زعيم البلاد بالتنحي وحاولوا رشقه بالبيض.

وتجمّع الآلاف بالقرب من مقبرة يرابيل العسكرية التذكارية الكائنة في ضواحي العاصمة الأرمينية يريفان، حيث زارها باشينيان لتأبين الجنود الذين قتلوا في الصراع الأخير. وتحيي أرمينيا ذكرى الجنود بفترة حداد تستمر ثلاثة أيام.

Yerablur: police try to open the way for the PM to go into the military cemetery. pic.twitter.com/zGPs4Jkl8V — 301 (@301_AD) December 19, 2020

وتسبّب فقدان المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات العرقية الأرمينية لأكثر من ربع قرن، بصدمة للأرمن، ما أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء، نيكول باشينيان.

واشتبك معارضو رئيس الوزراء - وهم يهتفون "نيكول، أيها الخائن" - مع مؤيديه وعناصر الشرطة.

وقامت الشرطة بتفريق المحتجين لإفساح الطريق أمام باشينيان، وغطّاه حراس الأمن بالدروع والمظلات بينما حاول المحتجون رشقه بالبيض.

وتعرّضت أرمينيا لهزيمة عسكريّة أمام أذربيجان، حالت الوساطة الروسيّة دون أن تكون الهزيمة أكثر فداحة.

وتوغّل الجيش الأذري في أعماق ناغورني قره باغ طوال ستة أسابيع من الحرب التي انتهت باتفاق سلام توسطت فيه روسيا في 10 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، استعادت أذربيجان فيه أجزاء كبيرة من الإقليم الانفصالي ومناطق محيطة به.