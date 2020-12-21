الهجوم السيبراني: ترامب يجدد تبرئة روسيا وبايدن يتوعدها

جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تبرئة روسيا من الهجوم السيبرالي الذي تعرضت لها أميركا، وقلل من خطورة الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وكالات حكومية، ومن مسؤولية روسيا عنه، وسط وعود من فريق الرئيس المنتخب جو بايدن بالتصدي لروسيا.

وقال ترامب إن قضية القرصنة الإلكترونية ليست ضخمة كما تدّعي ما وصفها بوسائل الإعلام المزيف.

وأضاف ترامب -في تغريدتين- أنه على اطلاع كامل على القضية، وأن كل شيء تحت السيطرة، معتبرا أن الاتهام يوجّه دائما لروسيا لأن وسائل الإعلام -ولأسباب مالية- تخشى الإشارة إلى الصين، التي يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ذلك.

وبذلك خالف ترامب رأي مسؤولين أميركيين وموقف وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو مباشرة بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التي استهدفت وكالات حكومية أميركية، من بينها وزارة الخزانة وإدارة الأمن النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي "نعم، فلاديمير بوتين يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة لمن يحبون الحرية بيننا.. وعلينا أن نضمن استعدادا دائما لمواجهته ومواجهة أمثاله.. اليوم أنا أصنف الصين كتحد يشكل خطرا وجوديا حقيقيا، لكنني لا أقلل من أهمية التحدي الذي يشكله امتلاك روسيا مئات الرؤوس النووية القادرة على الوصول إلى التراب الأميركي، إنه خطر هائل يهددنا أيضا".

من جانبه، قال رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة بايدن إن الإدارة المقبلة لن تفرض عقوبات فقط على المتورطين في عملية التجسس، بل ستتخذ خطوات لتحجيم قدرة الفاعلين على تكرار هذا النوع من الهجمات.

من جهتها، قالت مرشحة بايدن لوزارة الطاقة جينفر غرانهولم لشبكة "إيه بي سي" (ABC) إن الإدارة المقبلة تأخذ ما يجري بشأن الهجمات الإلكترونية على محمل الجد، مؤكدة أن بايدن سيكون له ردّ قوي على ما حصل.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الفريق الانتقالي لبايدن أنه يبحث خيارات قوية لمعاقبة روسيا على الهجمات الإلكترونية، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض.

من جهته، وصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، تغريدة الرئيس ترامب بشأن القرصنة بأنها "خيانة أخرى فاضحة" من الرئيس للأمن القومي الأميركي.

وأضاف شيف أن تغريدة ترامب تبدو كأنها كتبت في مقر الكرملين، وقال إنها تصرف خانع آخر أمام بوتين، وسبب آخر لعدم رغبة ترامب في مغادرة منصبه بالسرعة اللازمة.

بدوره، استبعد المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني الأميركية كريس كريبس أن يكون هدف الهجمات الإضرار باقتصاد البلاد، وقال لشبكة "سي إن إن" إن المخابرات الروسية تسعى لجمع المعلومات الاستخبارية والتجسس على القرارات السياسية والمفاوضات الدبلوماسية، وإن هذه الهجمات قد تكون أوسع مما يعتقده الأميركيون.