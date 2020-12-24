ترامب يعطل موازنة الدفاع ويصدر قائمة عفو جديدة

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، بتعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة، باستخدامه حق النقض (الفيتو)، فيما أصدر البيت الأبيض قائمة جديدة تضم 26 شخصا شملهم العفو الرئاسي و3 أشخاص خففت أحكامهم، وذلك بعد ساعات من إصدار ترامب عفوا عن 15 شخصا، بينهم مساعدون سابقون له، وأعضاء جمهوريون سابقون في الكونغرس.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

وسيصوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع المقبل لتجاوز الفيتو الرئاسي، وهو ما سيكون أول رفض من هذا القبيل من قبل الكونغرس خلال نحو أربع سنوات من عهد ترامب.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي"، و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أن هذا القانون يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوا النص في تصويتهم الأول، يصبح قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولاية ترامب الرئاسية.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي التي يلوح ترامب أيضا بتعطيلها مشترطا أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

لكن ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصا إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الرئيس باستخدام "ساعاته الأخيرة في السلطة لإحداث الفوضى" بهذا "العمل غير المسؤول"، وأعلنت أن النواب سيعودون من إجازة "لتجاوز الفيتو".

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ أن "الديموقراطيين سيصوتون لتجاوز هذا الفيتو".

إلى ذلك، عفا ترامب، الأربعاء، عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها عفو الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة من ولايته.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر - والد صهره - أصدر ترامب أيضًا عفوا عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون.

وتضاف قرارات العفو هذه إلى العفو الذي أصدره ترامب الثلاثاء عن أربعة حراس أمن أميركيين دينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007.

وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير خارجيته مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركويتز، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا.