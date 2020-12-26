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وفاة 8 أشخاص إثر انهيار ثلجي على قمم طهران

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 22:36

وفاة 8 أشخاص إثر انهيار ثلجي على قمم طهران
من جبال طهران (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

توفي ثمانية من متسلقي الجبال ولا يزال سبعة على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار ثلجي وعواصف في مرتفعات طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن مساعد عمليات الإنقاذ والإغاثة في جمعية الهلال الأحمر محمد باقر محمدي أنّه "تم العثور على جثث ثمانية من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا في مرتفعات العاصمة" اعتبارا من الجمعة.

وأشار الى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين" الذين كانوا ضحية "انهيار ثلجي وعواصف" وقعت أمس الجمعة.

وأفاد محمدي أن إجمالي عدد المفقودين "يبلغ 18 شخصا وذلك بحسب آخر التقارير الواردة في هذا الخصوص"، من دون أن يحدد ما اذا القتلى الذين تم العثور عليهم، من ضمن هذا العدد.

من جبال طهران (أ ب)

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي أن عدد المفقودين يبلغ سبعة على الأقل.

وعرض التلفزيون تقريرا يظهر عددا من أفراد الهلال الأحمر يشاركون في عمليات الانقاذ "في مرتفعات توجال وكلكجال" في شمال العاصمة.

وبدا بعض من هؤلاء ينقلون شخصا على حمالة الى طائرة مروحية، من مرتفع مكسو بالثلج.

وأفاد أحد أفراد فرق الانقاذ التلفزيون الرسمي بأن عمليات البحث عن المفقودين معقدة بسبب "الطقس السيئ وتساقط الثلج".

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن عمليات الإنقاذ تتواصل السبت من قبل الهلال الأحمر الإيراني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طهران
#إيران
#انهيار ثلجي
#عواصف
#وفيات

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