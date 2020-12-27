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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية إيلينوي الأميركية

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 07:11

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية إيلينوي الأميركية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة "دون كارتر لاينس"، حيث وقع إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحافيين في مكان الحادث إن "التحقيق مستمر. لدينا ثلاثة قتلى"، مشيراً إلى أنّ ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف "ألقينا القبض على مشتبه به. هذا تقريبا كل ما لدينا في الوقت الحالي"، من دون أن يوضح الدافع وراء إطلاق النار.

واعتقلت الشرطة شخصا قالت إن له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته.

من جهتها نشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع فيسبوك رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشهد بصورة متكررة عمليات إطلاق نار، إلا أن الجهود المبذولة لمعالجة العنف المسلح في هذا البلد تصطدم دوما بحائط مسدود على المستوى الفدرالي، لا سيما وأن الحق في حيازة الأسلحة النارية وحملها مكرس في التعديل الثاني للدستور الأميركي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أميركا
#إطلاق نار
#قتلى
#صالة للبولينغ
#ولاية إيلينوي

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