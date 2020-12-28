الاتحاد الأوروبي يوافق على تطبيق اتفاق "بريكست" مطلع يناير

وافقت دول دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على مسودة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها التكتل مع المملكة المتحدة، ما يمهد الطريق لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويسمح الاتفاق للتجارة الخالية من الرسوم الجمركية مع بريطانيا بالاستمرار، بشكل مؤقت، بعد خروجها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في العام الجديد.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الألمانية، سيباستيان فيشر، عبر "تويتر"، أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 1 يناير ( كانون الثاني) 2021".

وأضاف فيشر الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن "القرار جاء خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي لتقييم اتفاق التجارة".

ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

والخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.

وتبلغ عائدات مواطني الاتحاد الأوروبي من الصيد بالمياه البريطانية حوالي 650 مليون يورو، مقابل 110 ملايين يورو لصيادي بريطانيا من المياه الأوروبية.

وكانت المفاوضات بشأن اتفاق بريكست التجاري، انتقلت منذ الإثنين الماضي، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.​​​​​​​