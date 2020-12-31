طهران تتّهم شركة بريطانيّة بالضلوع في مقتل سليماني

اتّهمت السلطات الإيرانية، شركة بريطانية، بالضلوع في عملية اغتيال قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني، مُشيرة إلى ضلوع قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في ألمانيا، بعملية الاغتيال.

واتّهم المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، شركة "جي 4 إس (G4S)" البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد، بالضلوع في الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية.

وقال القاصي مهر، إن الشركة البريطانية قامت بتسريب معلومات استخباراتية حول سليماني إلى القوات الأميركية.

وأضاف أن مسؤولي الشركة أبلغوا القوات الأميركية بقدوم سليماني ورفاقه إلى المطار فور وصولهم.

كما أشار إلى ضلوع قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في ألمانيا، بعملية الاغتيال، حيث زودت القوات الأميركية بمعلومات حول بيانات رحلة سليماني.

ولفت المدعي الإيراني إلى استمرار جهود طهران لتحديد أسماء كافة الشخصيات المتورطة في عملية الاغتيال.

ومطلع العام الجاري، اغتالت واشنطن، سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمّان جنودا أميركيين.