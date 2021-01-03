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انطلاق مفاوضات سداسيّة حول سدّ النهضة بعد توقف شهر

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 19:07

انطلاق مفاوضات سداسيّة حول سدّ النهضة بعد توقف شهر
جانب من سد النهضة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، انطلاق مفاوضات سداسية حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد توقفها نحو شهر، برعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة في بيان أن الاجتماع يتم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت الخارجية المصرية إن غرض الاجتماع "استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة"، مشيرة إلى أن مصر يمثلها وزيرا الخارجية، سامح شكري، والري، محمد عبد العاطي.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أمس السبت، بأن وزيري خارجية البلاد، عمر قمر الدين، والري، ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع ذاته، الذي تترأسه بانا دورا وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا، بغرض تفعيل المفاوضات للوصول لاتفاق ملزم.

ودعت جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الاجتماع السداسي بعد شهر من توقف المفاوضات، بسبب مطالبة الخرطوم تغيير منهجية التفاوض.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مفاوضات سداسية
#ملء وتشغيل سد النهضة
#سد النهضة
#مصر
#السودان
#إثيوبيا

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