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تسجيل صوتي لترامب أثناء محاولته "قلب" نتيجة الانتخابات

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 22:55

تسجيل صوتي لترامب أثناء محاولته "قلب" نتيجة الانتخابات
ترامب وزوجته (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

حثّ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري على "إيجاد" أصوات كافية له ليقلب نتيجة الانتخابات الرئاسيّة، بحسب ما بيّنت تسجيلات صوتيّة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد.

وخلال مكالمة هاتفيّة استمرّت ساعة أمس، السبت، هدّد ترامب بشكل غامض بارتكاب "جريمة جنائيّة".

ويرفض ترامب نتيجة الانتخابات التي بيّنت خسارته، ويصرّ على فوزه فيها وأن "ملايين الأصوات" لاحقًا لصالح خصمه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب خلال الاتصال الهاتفي "أنا فقط أريد أن أجد 11,780 صوتًا، وهي فقط أكثر بضعف ممّا نملك. لأننا ربحنا الولاية".

ورفض سكرتير الولاية محاولات ترامب لقلب النتيجة، التي من المقرّر أن يقرّها الكونغرس، يوم الأربعاء المقبل.

في الأثناء، صرّح أحد عشرا عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، أمس السبت، أنهم سيرفضون مصادقة الكونغرس، الأسبوع المقبل، على نتائج الانتخابات الرئاسية، في محاولة أخيرة قد تؤخر تأكيد فوز بايدن.

وحتى الآن، أعلن عضو واحد هو جوش هولي نيته رفض فوز بايدن، الأربعاء، في خطوة نادرة تهدّد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيان "على الكونغرس أن يسمي فورا لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق" في "تزوير انتخابي" محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الاقرار بهزيمته منذ شهرين.

وأضاف هؤلاء بقيادة سناتور تكساس النافذ، تيد كروز، أن على هذا اللجنة "أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات" حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدين أنه إذا لم يحصل ذلك "فسنصوت في السادس من كانون الثاني/ يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة".

وصادق المجمع الانتخابي في 14 كانون الأول/ديسمبر على فوز بايدن بأصوات 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب.

ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ، الأربعاء، لتأكيد هذه النتيجة، في آلية تعتبر تقليدية.

لكنّ الرئيس المنتهية ولايته لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته، ودعا أنصاره إلى التجمع في واشنطن في اليوم المذكور.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّه في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، يعتزم أكثر من مئة عضو جمهوري التصويت ضد المصادقة. لكن هذه الخطوة لن تكون مثمرة لأنّ لا أصوات كافية لذلك سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيانهم "لسنا سذجا. نتوقع أن يكون تصويت الغالبية مغايرا، سواء من جميع الديمقراطيين أو من عدد من الجمهوريين".

وحض ترامب على الدوام، النواب الجمهوريين، على دعمه في معركته رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، وخصوصا أن لجوءه إلى القضاء لم يؤت ثماره. وفي هذا السياق، رفضت محكمة في تكساس الجمعة طعنا جديدا قدمه النائب الجمهوري لوي غومرت.

وهدف هذا الطعن إلى الإثبات أن نائب الرئيس، مايك بنس، الذي سيترأس جلسة الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير يستطيع بنفسه أن يعلن النتائج غير المصادق عليها في بعض الولايات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ترامب
#بادين
#الانتخابات الأميركية

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