70 قتيلا وعشرات الجرحى بهجمات مسلحة بالنيجر

قتل 70 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في هجمات متزامنة على قريتين في النيجر، شنها مسلحون، قرب المنطقة الحدودية مع مالي.

وقال وزير الداخلية ألكاش ألهادا، إن الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من الحدود مع مالي.

ووفقا لمصادر أمنية، فقد قتل نحو 49 قرويا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو، بينما قتل نحو 30 قرويا آخرين في قرية زارومداري.

وقال مسؤول كبير في تيلابيري لفرانس برس إن "الهجوم حصل نحو الساعة 11,00 من يوم السبت وسقط قتلى"، دون أن يعطي حصيلة دقيقة أو تفاصيل بشأن ملابسات الهجوم.

من جهته قال مسؤول محلي آخر "قتل عدد كبير من المدنيين في هجوم على تشومو بانغو" القرية الواقعة في منطقة محاذية لمالي.

بدوره، أشار صحافي يعمل في إذاعة محلية إلى أن "المهاجمين أتوا ليحاصروا القرية وقتلوا ما يصل إلى خمسين شخصا"، مضيفا أن هناك جرحى نقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة.

ويأتي هجوم تشومو بانغو في وقت تصدر مرشح الحزب الحاكم في النيجر محمد بازوم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 27 كانون الاول/ديسمبر، بحصوله على 39,33% من الأصوات، وسيواجه في الدورة الثانية الرئيس السابق ماهمان عثمان الذي حل ثانيا بنسبة 16,99%، وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السبت.

في 21 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية، أعلن جيش النيجر مقتل سبعة من جنوده في معارك في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي.

وبحسب الصحافي فإن هجوم تشومو بانغو وقع في محيط تونغو تونغو، حيث كان قتل أربعة جنود أميركيين من القوات الخاصة وخمسة جنود نيجريين في تشرين الأول/أكتوبر 2017، جراء هجوم أعلن تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى مسؤوليته عنه.

تعرضت النيجر لهجمات متتالية شنها مسلحون على حدودها الجنوبية الغربية مع مالي، وعلى حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا.

وتسببت الهجمات المتواصلة للجماعات المسلحة في مقتل المئات منذ 2010، وفي نزوح مئات الآلاف (300 ألف لاجئ ومشرد في الشرق قرب نيجيريا و160 ألفا في الغرب قرب مالي وبوركينا).

والنيجر غير مستقرة منذ حصولها على الاستقلال قبل 60 عاما، وهي مصنفة على أنها أفقر دولة في العالم، بحسب مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.