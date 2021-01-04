نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية، وذلك ردا على إعلان طهران، اليوم الإثنين، استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في مفاعل فوردو للتخصيب.

وأضاف نتنياهو "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري. وعليه، إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو

وفي وقت سابق اليوم ، أعلنت الحكومة الإيرانية، أنها "استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي"، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار البرلمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات مع وكالة "مهر" إن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

وقال ربيعي "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".

في حين لفت ربيعي إلى أن "الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، طالب بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم لديها. وقال إنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأقرت إيران، في كانون الأول الماضي، قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم، ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، والتي اتهمت فيه إسرائيل بالضلوع في مقتله.

وصرح متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها اعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. وهذه النسبة أعلى بكثير من تلك المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.

وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67 بالمئة، ولا تتعدى نسبة 4,5 بالمئة، مع مواصلة إيران التقيد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.

وبعد الهجوم الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعّد الجناح الأكثر تشددا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%" ويدعو إلى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.