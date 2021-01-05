مناورات إيرانية مع بقاء حاملة الطائرات الأميركية بالخليج

أعلن الجيش الإيراني عن مناورات عسكرية شاملة تبدأ، اليوم الثلاثاء، في مياه الخليج وتشمل مناورات للطائرات المسيرة والمضادات الجوية بمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

وتأتي هذه المناورات مع إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الإبقاء على حالة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج، وذلك بعد أن أوعز إلى وزير الدفاع بالإنابة بالإبقاء على الحاملة في موقعها، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وذكر الجيش الإيراني في بيانه أن "المناورات ستستمر يومين، وسيتم خلالها استخدام والكشف عن بعض المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات بدون طيار من إنتاج محلي بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة الإيرانية".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بأن هذه الطائرات المصنعة محليا، ستقوم بمناورات "قتال ومراقبة واستطلاع وحرب الكترونية، في طلعات جوية على مديين قريب وبعيد، وسيعرض الجيش أيضا انجازات تحققت في مجال الطائرات المسيرة".

وتأتي المناورات بالتزامن مع تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن في مياه الخليج والعراق، بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد قبل عام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده حذّرت واشنطن من أنها تتحمل مسؤولية أي "مغامرة" في المنطقة، كما حذّرت دول المنطقة من الانضمام إليها.

وأضاف المتحدث الإيراني في بيانه أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة، وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة.

وشدد المتحدث الإيراني على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية، وأنها ستطورها "وفقا لاحتياجاتها الدفاعية".

إلى ذلك، ذكرت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن القرار السابق لوزير الدفاع بالإنابة، كريستوفر ميلر، بسحب حاملة الطائرات نيميتز من أجل "خفض التوتر" لم يتم إقراره بوصفه سياسة رسمية بل جاء مفاجأة لكبار القادة.

وأضافت الشبكة أن القيادة الوسطى بالجيش الأميركي أرادت إبقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية.

وقد أعلن ميلر "وقف إعادة الانتشار الروتينية لحاملة الطائرات"، وإبقاءها في موقعها بمنطقة عمليات القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين آخرين، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزيمة الولايات المتحدة".