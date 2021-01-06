على غرار 11 سبتمبر: تسجيل صوتي يهدد بضرب الكونغرس انتقاما لسليماني

كشفت تقارير أميركية النقاب عن تسجيل صوتي التقطه طيارون في مدينة نيويورك يلوح بهجوم على مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء، انتقاما لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة أميركية في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت شبكة سي بي أس الأميركية أن التسجيل الصوتي، الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك، يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول، اليوم لأربعاء، وسيتم الانتقام لسليماني.

وأضافت أنه تم تقديم إحاطة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووكالات فدرالية أخرى عن التهديد المحتمل ضد مبنى الكونغرس.

وكشفت مصادر الشبكة بأن مراقبي الحركة الجوية حصلوا على تعليمات رسمية، ، للإبلاغ فورا عن أي تهديد أو طائرات قد تحيد عن مسارها.

ووفقا للشبكة الأميركية فإن التسجيل الصوتي التقط يوم الاثنين الماضي، على الذبذبات المستخدمة من قبل الطيارين.

ونقلت الشبكة عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة، وإنه لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

من جانبها نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول بالأمن القومي الأميركي قوله إن التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة لكننا نتعامل معه بجدية.

ويقول الخبراء إن الرسالة الصوتية مثيرة للقلق، لأنها قد تؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات.

فيما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يأخذ جميع التهديدات بالعنف على محمل الجد، وأوضح المسؤولون أن الجهة التي تقف وراء التسجيل غير معلومة، ولم يؤكدوا ما إذا كان تهديدًا جديًا.

وبحسب مجلة "نيوزويك" تحقق وكالات الاستخبارات الأميركية في التهديد المحتمل بضرب مبنى الكونغرس.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ردا على التهديدات الإيرانية اليومية، إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي عدوان إيراني.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" "إنهم يهددون الرئيس. لقد هددوني أنا وكبار القادة الآخرين في حكومة الولايات المتحدة. إنهم يهددون إسرائيل بشكل شبه يومي. نعم، نحن على أهبة الاستعداد. نحن جاهزون دائما. لقد كان هذا هو الحال لمدة أربع سنوات وسيكون الأمر كذلك طالما أنني وزير الخارجية وطالما الرئيس ترامب هو رئيسنا. سنكون مستعدين وسنفعل الشيء الصحيح لردعهم ومنعهم من امتلاك الموارد لفرض التكاليف".

يأتي ذلك، وسط تقارير عن نية إيران استهداف مصالح أو مؤسسات أميركية في الذكرى السنوية لمقتل سليماني.

وسبق أن هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الولايات المتحدة الأميركية في عقر دارها، ردا على مقتل سليماني.