1041 وفاة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

سجّلت بريطانيا، 1041 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 62 ألف إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 77 ألفا و346.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 62 ألفا و322 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدّل إصابات يومي حتى الآن.

وارتفع إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا، إلى ما يزيد على مليونين و800 ألف، بحسب موقع "worldometers" المختص برصد بيانات كورونا حول العالم.

وفي كلمة له بالبرلمان، قال وزير الصحة، مات هانوك، إن هناك أكثر من 30 ألف مريض كورونا، يرقدون في المشافي.

وأضاف أن القطاع الصحي، يتعرض لضغط كبير، بسبب الوباء.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة لكورونا على أراضيها، أسرع انتشارا، ما دفع بلدانا لتعليق السفر منها وإليها، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية دول التكتل لتشديد إجراءاتها.