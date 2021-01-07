فرض حالة الطوارئ في طوكيو مع تفاقم تفشّي كورونا 

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو، بالإضافة إلى ثلاث مقاطعات محيطة بها، عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك على لسان رئيس وزراء اليابان سوغا يوشيدي، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" المحلية.

وقال سوغا في اجتماع حكومي حول مكافحة فيروس كورونا، إنه "سيبدأ العمل بحالة الطوارئ اعتباراً من 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى 7 شباط/ فبراير المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو، ومقاطعتي سايتاما وتشيبا، بالإضافة إلى محافظة كاناغاوا".

كما طالب سوغا المواطنين بالتعامل مع هذه التدابير بجدية بهدف حماية الحياة الثمينة للأهل والأجداد والأقرباء والأصدقاء.

وقال رئيس وزراء اليابان، في تصريح صحافي بعد الإعلان: "أنا واثق من قدرتنا على التغلب على هذه الجائحة، إلا أنني أطلب منكم جميعًا تحمل قيود الحظر لفترة أطول".

(أ ب)

وأعلن القرار بعد ساعات من تسجيل طوكيو ألفي و447 إصابة، الخميس، في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويخول القرار حكام المقاطعات بإصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم وتقييد ساعات عمل المطاعم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها اليابان حالة الطوارئ لوقف انتشار فيروس كورونا، حيث فرضتها سابقا في نيسان/ أبريل الماضي لمدة شهر.

وسجلت اليابان أكثر من 253 ألف إصابة بالفيروس، منها أكثر من 3 آلاف و600 وفاة منذ تفشي الجائحة.