يعترف بهزيمته: ترامب يتعهد بانتقال سلس للسلطة

بدا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كمن اعترف بهزيمته، ودعا أمس، الخميس، إلى "المصالحة وتضميد الجراح"، بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول، أول من أمس، وعاثوا فيه خراباً، مؤكّداً أنّه يريد انتقالاً "سلساً" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب، جو بايدن. من جانبه، اتّهم بايدن، أمس، ترامب بشنّ "هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديموقراطية".

وتوفي أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول. وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن الشرطي براين سيكنيك كان "يتصدى لأعمال الشغب يوم الاربعاء السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول الأميركي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين". وأضاف البيان "عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه" ليل الخميس.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر إنّ "إدارة جديدة ستُنَصّب في 20 كانون الثاني/يناير. تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلّب تضميد الجراح والمصالحة".

وأضاف أنّه "ساخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى" التي ارتكبها أنصاره في مقرّ الكونغرس، حيث قُتلت امرأة بالرصاص خلال صدامات دارت بينهم وبين قوات الأمن عندما اقتحموا الكابيتول لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وقال ترامب مخاطباً مقتحمي الكابيتول "إلى مَن ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثّلون بلدنا. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن". وأتت رسالة ترامب هذه بُعيد إعلان متحدّثة باسم البيت الأبيض أنّه وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" الانتهاكات التي حصلت في الكونغرس.

وقالت كيلي ماكيناني في تصريح مقتضب للغاية "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأميركية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".

بنس في الكونغرس، أمس (أ.ب.)

وكانت هذه أوّل إدانة تصدر عن البيت الأبيض لما شهده مقرّ الكونغرس الأربعاء من انتهاك لحرمته وتخريب على أيدي أنصار لترامب الذي كان اكتفى في خضمّ تلك الأحداث ببثّ مقطع فيديو قصير خاطب فيه أنصاره الذين أكّد لهم أنّه "يُحبّهم" ودعاهم إلى "العودة إلى ديارهم"، وكرر في الوقت نفسه على أنّ الانتخابات "سُرقت" منه. وصباح الخميس، أصدر ترامب بياناً مقتضباً التزم فيه بنقل "منظّم" للسلطة، مؤكداً من جديد "اختلافه التامّ" مع نتيجة الانتخابات.

من جهته، قال بايدن في خطاب من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، إنّ "يوم أمس كان في نظري أحد أحلك الأيام في تاريخنا"، واصفاً من شارك في أعمال الشغب التي حصلت في الكابيتول بأنهم "إرهابيون".

ومع مرور ساعات النهار، تعالت الأصوات لتنحية ترامب قبل أقلّ من أسبوعين من انتهاء ولايته. ودعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب لأنّه "حرّض" أنصاره على اقتحام الكابيتول.

بدورها، دعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تنحية الرئيس، واصفة هذه الخطوة "أمراً ملحّاً بالغ الأهمية"، ومحذّرةً من أنّه إذا لم يُنحَّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آليّة لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، بأنّ بنس يُعارض اللجوء إلى التّعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار ترامب على التنحّي عن منصبه، رغم مطالبات الديموقراطيّين وبعض الجمهوريّين.

وفي حين لم يتحدّث بنس علنًا عن إمكان اللجوء إلى هذا التعديل الذي لم يسبق استخدامه في تاريخ الولايات المتحدة، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من بنس قوله إنّ نائب الرئيس يُعارض هذه الخطوة الراديكاليّة.

وقالت الصحيفة إنّ موقف بنس هذا مدعوم من العديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضروريًا لتنفيذ التعديل الخامس والعشرين. وأضافت الصحيفة ان هؤلاء المسؤولين "يرون أنّ إجراءً كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن" بدلاً من حلحلتها.

وأصبحت وزيرة التعليم الأميركيّة بيتسي ديفوس الخميس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مبنى الكابيتول. وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقّى عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة نسخة منها "لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ". وقبل ساعات، أعلنت وزيرة النقل الأميركيّة، إيلين تشاو، استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار ترامب الكابيتول.

وقدّم رئيس شرطة الكابيتول استقالته، أمس، غداة اقتحام مناصرين لترامب مقرّ الكونغرس، بحسب ما أعلن مصدر مقرّب منه لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر مشترطًا عدم ذكر اسمه، إنّ ستيفن ساند تقدّم باستقالته التي "ستُصبح نافذةً اعتبارًا من 16 كانون الثاني/يناير 2021". وأتت الاستقالة بعد ساعات على مطالبة رئيسة بيلوسي بتنحّي قائد شرطة الكابيتول.

وردّ وزير الخارجيّة الأميركي،، مايك بومبيو، أمس، على "العديد من الأشخاص" الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار لترامب مبنى الكابيتول. وقال بومبيو المقرّب من ترامب، في رسالة عبر تويتر، إنّ "هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا". وكتب أنه "في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة".

وقال الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، أول من أمس، إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز -- وليس في جمهوريتنا الديموقراطية".