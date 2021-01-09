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السلطات الألبانية تخلّص 55 مهاجرًا سوريًا من هيجان البحر

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 19:26

السلطات الألبانية تخلّص 55 مهاجرًا سوريًا من هيجان البحر
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

علق قارب مطاطي للاجئين سوريين قبالة سواحل ألبانيا في بحر هائج لمدة ساعات طويلة، كان القارب متجها إلى إيطاليا.

وتدخلت السلطات الألبانية وخلّصت 55 مهاجرا سوريًا من عرض البحر، وفقًا لما أعلنت شرطة البلاد، اليوم السبت.

وكان سوء الأحوال الجوية قد منع، الجمعة، السوريين، وبينهم نساء وأطفال، من مواصلة الإبحار نحو إيطاليا على متن قارب مطاط تقاذفته الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات قبالة سواحل ألبانيا على البحر الأدرياتيكي، وفق ما أعلنت شرطة مدينة فلوري الساحلية.

وجاء في بيان الشرطة أن "عملية إنقاذ الأشخاص الموجودين على متن القارب وإجلائهم حصلت في ظروف سيئة للغاية ووسط عاصفة وأمواج عاتية".

وتم نقل 16 من الركاب، وبينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى، فيما يتوقّع نقل الآخرين إلى مركز للمهاجرين.

وتعد ألبانيا نقطة عبور أساسية لكثير من المهاجرين واللاجئين الذي يحاولون الانتقال من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية عبر ما اصطلح على تسميته طريق البلقان.

وعلى الرغم من الجائحة، ازداد عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم خلال محاولتهم عبور ألبانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام 2020 مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات الشرطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لاجئون سوريون
#ألبانيا
#قوارب الموت

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