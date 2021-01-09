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الصين: جاهزون لاستقبال بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 10:59

الصين: جاهزون لاستقبال بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان
من مدينة ووهان (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أكدت الصين، اليوم السبت، مواصلة التحضيرات لزيارة لبعثة منظمة الصحة الدولية إلى ووهان للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، في أعقاب توبيخ نادر من نوعه من المنظمة الدولية على خلفية تأخر الزيارة المقررة منذ وقت طويل.

وجاءت التصريحات بعد إعلان المدير العام للمنظمة، الثلاثاء، أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم استكمال بكين بعد إجراءات التصريح، رغم بدء عدد من أعضاء الفريق الرحلة إلى الصين لتتبع منشأ الفيروس الذي رصد للمرة الأولى أواخر 2019 في المدينة الواقعة بوسط البلاد.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة، زينغ ييشين، للصحافيين، صباح اليوم، إنه "يتم النظر في الموعد المحدد (للزيارة) ونحن جاهزون". وأضاف أنه "طالما يستكمل هؤلاء الخبراء الإجراءات ويؤكدون برنامجهم سنذهب سويا إلى ووهان لإجراء تحقيقات".

في وقت سابق هذا الأسبوع، امتنعت السلطات الصينية عن تأكيد تفاصيل الزيارة، في مؤشر على حساسية المهمة التي عانت من التأخير والسياسة. وكانت المنظمة قد أعلنت سابقا أن الصين منحت الإذن لزيارة فريق يضم 10 أشخاص.

وأضاف زينغ أنه "نحن حاليا ننتظر وصول خبراء منظمة الصحة العالمية، وقمنا بالترتيب كي تقوم مجموعات خبراء معنيين باستقبالهم". وعبر عن الأمل في أن تتمكن تحقيقات منظمة الصحة العالمية من زيادة فهم منشأ فيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال حول فعالية تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المتحور الذي رصد في بريطانيا ويبدو أنه أكثر عدوى، قال زينيغ "لقاحنا لديه نفس الفاعلية ضد تحور سلالة مماثل".

وأضاف أنه "يبدو أن سرعة تحور فيروس كورونا المستجد الجديد لا تزال ضمن نطاق مقبول وسرعة التحور ليست سريعة بشكل خاص.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#منظمة الصحة العالمية
#فيروس كورونا
#ألصين
#ووهان

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