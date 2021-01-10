بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

يقدم أعضاء عن الحزب الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي، يوم الإثنين، لائحة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا، سعيا لعزله بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس الأربعاء الماضي.

وأفادت تقارير بأن نائبه مايك بنس قد يؤيد عزل ترامب ويفعل مادة دستورية لتنحيته، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن بنس، يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر مقرب من بنس أن الأخير لا يستبعد التوجه نحو تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب، وأنه قد يلجأ إليه في حال ازداد الرئيس تهورا.

ويبدي طاقم نائب الرئيس قلقه من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار، أو حتى التوجه نحو محاكمة ترامب في الكونغرس، بسبب احتمال أن يتخذ الرئيس إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر.

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب لا يفكر أبدا في الاستقالة، ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

كما نقلت شبكة "سي بي إس" عن مستشارين بالبيت الأبيض أن ترامب لن يستقيل ولن يسلم السلطة إلى نائبه مايك بنس ويطلب منه إصدار عفو رئاسي بحقه.

وقالت "سي إن إن" إن مشرعين جمهوريين كانوا حلفاء للرئيس المنتهية ولايته، أكدوا أنه سيؤيدون مساعي الديمقراطيين لعزله في حال كانت اللائحة الخاصة بالمحاكمة البرلمانية المحتملة معقولة.

وقال السيناتور الجمهوري بات تومي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الرئيس ارتكب جرما يستوجب محاكمته في الكونغرس.

وبهذا ينضم تومي إلى العديد من النواب الجمهوريين، على غرار السيناتورة ليزا موركوفسكي، والنائب آدم كينزينجر، وغيرهما، ممن دعوا إلى استقالة ترامب، أو استخدام التعديل 25 في الدستور الأميركي.

ويمضي الديموقراطيون في مسار سريع لإطلاق محاكمة برلمانية للرئيس ترامب إذا لم يتقدم باستقالته.

وينوي الديموقراطيون تقديم لائحة الاتهام ضد ترامب، الإثنين، وتتضمن تهمة واحدة، هي "التحريض على التمرد".

ونشر المشرعون الديموقراطيون مسودة اللائحة، التي تركز على أفعال ترامب بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقول إن محاكمته سببها تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس، كما تنص على منع ترامب من تقلد أي منصب حكومي في المستقبل.

وجاء في الوثيقة أن ترامب من خلال تكرار الادعاء بفوزه في الانتخابات، وتشجيع أنصاره على الاعتداء على الكونغرس، عرض أمن الولايات المتحدة والمؤسسات الحكومية للخطر، وهدد نزاهة النظام الديموقراطي، وأعاق الانتقال السلمي للسلطة.

وزع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على الجمهوريين في المجلس مذكرة توضح كيف ستجري المحاكمة المحتملة لترامب إذا وجه مجلس النواب الاتهام إليه.

ووفقا للمذكرة، التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، فإن ماكونيل أخبر الجمهوريين أن مجلس الشيوخ لن يجتمع قبل 19 كانون الثاني/يناير الجاري، لكونه عمليا في فترة استراحة.

ويعني ذلك أن إجراءات المحاكمة البرلمانية، التي تعقد في مجلس الشيوخ، قد لا تبدأ إلا بعد انتهاء ولاية ترامب في 20 كانون الثاني الجاري، نظرا إلى أن المجلس يأخذ يوما على الأقل لإطلاق العملية بعد تلقيه لائحة الاتهام من مجلس النواب.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن محاكمة ترامب في الكونغرس مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.