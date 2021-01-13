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بيلوسي: ترامب "خطر مؤكد وفوريّ".. ماكارثي: يتحمّل "مسؤولية" العنف

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 22:00

بيلوسي: ترامب "خطر مؤكد وفوريّ".. ماكارثي: يتحمّل "مسؤولية" العنف
رئيسة مجلس النواب، بيلوسي، كابيتول (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، في مستهل المناقشات حول توجيه اتهام جديد للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن الأخير هو "خطر مؤكد وفوريّ" على الولايات المتحدة و"يجب أن يرحل"، فيما دعا ترامب "جميع الأميركيين" إلى الهدوء، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب.

وقال ترامب في بيان مقتضب: "في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع".

وأضاف: "ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أميركا. أدعو جميع الأميركيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات".

بدورها، قالت بيلوسي إن "رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة"، في إشارة إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير، مضيفة: "يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحب جميعا".

وأضافت: "منذ الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر، الانتخابات التي خسرها الرئيس، كذب في شكل متكرر في شأن النتائج" وسعى إلى إثارة الشكوك في العملية الانتخابية و"التأثير في المسؤولين المحليين بشكل غير دستوريّ" ليرفضوا فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

من جهته، قال النائب الجمهوري، جيم جوردن المعروف بتأييده الشديد لترامب: "علينا أن نركز على (كيفية) توحيد الأمة وبدل ذلك، فإن الديمقراطيين سيوجهون للمرة الثانية اتهاما إلى الرئيس قبل أسبوع من مغادرته منصبه".

واعتبر أنه بالنسبة إلى الديمقراطيين، كان الهدف "دائما مهاجمة الرئيس مهما كان الأسلوب"، منددا بما اعتبره "هاجسا" لدى المعارضة.

وتوقّع نائب جمهوري آخر هو كاندي بيغز، أن يحقق الديمقراطيون "انتصارا كبيرا" سيجعل من دونالد ترامب "شهيدا".

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، إن اتهام ترامب قبل أسبوع من انتهاء ولايته يشكل "خطأ".

زعيم الأقلية في مجلس النواب، مكارثي (أ ب)

وذكر ماكارثي أنه "لم يجر تحقيق ولم تعقد جلسات استماع"، مع قرب تصويت مجلس النواب على توجيه اتهام ثان لترامب يمهد لإطلاق إجراء عزل أمام مجلس الشيوخ.

وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ أكد أن أي محاكمة لن تبدأ قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن" في العشرين من كانون الثاني/ يناير.

لكن ماكارثي أقر بأن ترامب يتحمل "مسؤولية" في أعمال العنف في الكابيتول، لأنه "كان يستطيع أن يندد فورا بالحشد (المتظاهر) حين شاهد ما جرى".

ودعا إلى تشكيل "لجنة تحقيق" والتصويت "على الثقة" بالرئيس المنتهية ولايته، في خطوة رمزية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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