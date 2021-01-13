  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"فرنسا توازي الإسلام عامّة بالتهديد الإرهابيّ"

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 00:02

"فرنسا توازي الإسلام عامّة بالتهديد الإرهابيّ"
الرئيس الفرنسي، ماكرون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انتقدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، "طريقة تصدي" الحكومة الفرنسية لـ"التهديد الإرهابي"، معتبرة أنّ الأخيرة توازي الإسلام عامة بالتهديدات الإرهابية.

وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة، كينيث روث، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" عشية صدور التقرير السنوي للمنظمة: "نحن قلقون للغاية إزاء طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد الإرهابي. نعم هناك أعمال عنف، لكن يبدو أن الحكومة توازي بين الإسلام عامة وبين التهديد الإرهابي، وهذا خطأ فادح".

واعتبر روث أن "فرنسا ورغم تقاليدها العلمانية، يجب أن تجد وسيلة لاحترام حق الناس بالإيمان وبالتعبير عن إيمانهم، طالما أن هذا الأمر لا ينطوي على عنف".

وأضاف: "إذا شيطنت الحكومة مؤمنا ما وساوت بين الإيمان والعنف، فإن هذا الأمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع الأديان نحو أنشطة سرية، في نهاية المطاف هذا الأمر بغاية الخطورة".

وجاءت تصريحات روث تعليقا على مشروعي قانونين في فرنسا أحدهما اقتراح قانون "الأمن الشامل"، وعلى نص حول النزعة الانعزالية.

وكانت المادة 24 في مشروع قانون "الأمن الشامل" قد أثارت غضبا عارما خصوصا في القطاع الصحافي حيث اعتُبر أنها تحد من حرية الصحافة، كما نددت بها منظمات تعنى في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان نصها الأصلي يحظر بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، ويفرض عقوبة جنائية وغرامة مالية على المخالفين.

وإزاء الانتقادات الحادة لهذه المادة، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة لها، علما أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير.

وقال روث: "من الأهمية بمكان الإقرار بأنه عمل صحافي مشروع، ونشاط مواطنة مشروع، أن يتم التقاط صور للشرطة خلال مواجهة كوسيلة للحد من انتهاكات الشرطيين".

وتابع: "بإلغائكم هذه الأدلة البصرية تمكّنون الشرطة من فعل ما يحلو لها. إن مجرّد الإدلاء بشهادة لم يكن يوما كافيا لمساءلة الشرطة. الأدلة البصرية تعد أساسية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هيومن رايتس ووتش

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إف بي آي" حذّر من اقتحام الكونغرس مُسبقا: "استعدادات للحرب"
"إف بي آي" حذّر من اقتحام الكونغرس مُسبقا: "استعدادات للحرب"

2021-01-12

فرنسا: القبض على سبعة أشخاص مشتبه بضلوعهم في مقتل المدرّس باتي
فرنسا: القبض على سبعة أشخاص مشتبه بضلوعهم في مقتل المدرّس باتي

2021-01-12

تعديلات تضمن تعيين أكبر أبناء سلطان عمان وليًا للعهد
تعديلات تضمن تعيين أكبر أبناء سلطان عمان وليًا للعهد

2021-01-12

الأكثر قراءة

أشكنازي يلتقي نظيره الأردني واجتماع رباعي بالقاهرة لتجديد مفاوضات حل الدولتين

أشكنازي يلتقي نظيره الأردني واجتماع رباعي بالقاهرة لتجديد مفاوضات حل الدولتين

2021-01-12
بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

2021-01-12
جهاز الأمن الإسرائيلي: التأثير على بايدن بواسطة اللجان الأمنية المشتركة

جهاز الأمن الإسرائيلي: التأثير على بايدن بواسطة اللجان الأمنية المشتركة

2021-01-12
لائحة اتهام ضد قاتل والدته وشقيقه في الرينة

لائحة اتهام ضد قاتل والدته وشقيقه في الرينة

2021-01-12
بومبيو يلتقي رئيس الموساد ويعتزم اتهام إيران بالتعاون مع القاعدة

بومبيو يلتقي رئيس الموساد ويعتزم اتهام إيران بالتعاون مع القاعدة

2021-01-12