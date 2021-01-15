مصرع 34 شخصًا إثر زلزال في إندونيسيا

لقي 34 شخصا مصارعهم، وأُصيب مئات، إثر زلزال مدينة "ماجيني" التابعة لجزيرة سولاوسي الغربية الإندونيسية.

وقال مدير وكالة تخفيف الكوارث المحلية، علي الرحمن، في تصريح صحافي، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن 26 شخصا لقوا حتفهم في مدينة "ماموجو" جنوبي جزيرة سولاوسي"، بحسب قناة "تشانيل نيوز آسيا" الآسيوية.

وأضاف أن "هذا الحصيلة قابلة للارتفاع".

وأكد المسؤول الإندونيسي أن "العديد من القتلى دفنوا تحت الأنقاض".

محاولة العثور على ناجين (أ ب)

وأصيب مئات آخرون جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ما أثار الذعر بين سكان الجزيرة، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن "8 أشخاص آخرين على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة جنوب ماموجو"، ليصل بذلك إجمالي القتلى إلى 34.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، في ، إن زلزالًا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب ماجيني.

وأشارت إلى مصرع 8 وإصابة 637 شخصًا جراء الزلزال، مؤكدة استمرار أعمال البحث والانقاذ.

وبحسب البيان، خلف الزلزال أيضًا أضرارًا مادية في المباني وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصال.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى أماكن آمنة بلغ 15 ألفًا.

(أ ب)

بدورها أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء وقوع 26 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

ويبلغ عدد سكان مدينة "ماموجو" 110 آلاف نسمة، وتقع جنوبي جزيرة سولاوسي التابعة لمقاطعة "سولاوسي الغربية".

وتتعرض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ، ويؤدي بعضها إلى حدوث أمواج "تسونامي".