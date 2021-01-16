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ألمانيا تحيل ملف اغتيال نافالني إلى روسيا

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 16:49

ألمانيا تحيل ملف اغتيال نافالني إلى روسيا
نافالني وأسرته (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أحالت ألمانيا على موسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك قبيل عودته المقررة إلى روسيا، كما أفاد مصدر في الحكومة الألمانية، اليوم، السبت.

وقال الناطق باسم وزارة العدل الألمانية إن الهيئة الألمانية المختصة "ردّت على أربع طلبات تبادل مساعدة قضائية من جانب النيابة العامة الروسية على صلة بالهجوم، الذي استهدف أليكسي نافالني".

ونافالني خصم الكرملين موجود منذ آب/أغسطس في ألمانيا حيث يتعافى، بعدما نقل إليها إثر دخوله في غيبوبة بعد عودته من رحلة في سيبيريا ويعتقد أنه كان ضحية تسميم.

ومن المقرر أن يغادر برلين غدًا، الأحد، جوًّا للعودة إلى بلاده، على الرغم من خطر تعرضه للتوقيف عند وصوله.

وتضمّ عناصر الملف الذي نقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصًا محاضر جلسات استجواب نافالني من قبل المحققين الألمان.

وقال الناطق "كل المعلومات الضرورية للبدء بتحقيق جنائي، مثل عينات دم وأنسجة، فضلًا عن قطع ملابس، أصبحت الآن بحوزة روسيا"، وأضاف أنه في ضوء تحقّق هذه الشروط، "تفترض الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية ستتخذ الآن جميع الخطوات اللازمة لإلقاء الضوء على الجريمة التي كان نافالني ضحية لها".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#روسيا
#ألمانيا
#نافالني

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