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بومبيو: الصين تتستر على الأصل الحقيقي لكورونا

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 08:18

بومبيو: الصين تتستر على الأصل الحقيقي لكورونا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

اتّهم وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الصين مجددا، أمس الجمعة، بالتستر على الأصل الحقيقي لفيروس كورونا، في وقت وصل فريق من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخميس للتحقيق في الموضوع.

وقال وزير الخارجيّة الأميركي إن أمراضا مشابهة لكورونا كانت منتشرة بالفعل في خريف العام 2019 بين موظفي أحد معاهد علم الفيروسات في ووهان، المدينة التي اكتشِف فيها كوفيد-19 للمرة الأولى. ودعا الوزير فريق منظمة الصحة العالمية إلى "الضغط على حكومة الصين" بشأن هذه "المعلومات الجديدة".

وأشار بومبيو إلى أن "لدى حكومة الولايات المتحدة أسبابا للاعتقاد بأن العديد من الباحثين داخل (معهد ووهان لعلم الفيروسات) أصيبوا بمرض في خريف العام 2019، قبل رصد أول إصابة بالوباء، مع أعراضٍ متوافقة مع أعراض كلّ من كوفيد-19 وأمراض موسمية شائعة" أخرى.

واعتبر بومبيو أن هذه المعلومات تتناقض مع الادعاءات بأنّ أيًا من موظّفي المعهد لم يُصب بكوفيد-19 أو بفيروس مشابه.

وأردف "تُواصل بكين اليوم حجب معلومات حيوية يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل" وما قد يأتي بعده.

اكتُشف كوفيد-19 للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019 وانتشر مذّاك في أنحاء العالم كافة وأودى بأكثر من مليوني شخص وأصاب عشرات الملايين.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن تحديد مسار انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر أمر ضروري لمنع أوبئة مستقبلية.

واتهمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته مرارا الصين بالمسؤولية عن جائحة كوفيد-19، ووصف ترامب فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بومبيو
#الصين
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة

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