  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصحة العالمية: العالم يتّجه إلى "إخفاق أخلاقيّ كارثيّ" بشأن لقاحات كورونا

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 18:53

الصحة العالمية: العالم يتّجه إلى "إخفاق أخلاقيّ كارثيّ" بشأن لقاحات كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: عرب 48

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الإثنين، إن العالم يتجه إلى "إخفاق أخلاقي كارثي"، في حال استمرت الدول الغنية بالتصرف بصورة جشعة في ما يخص اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وسط معاناة الدول الأكثر فقرا.

وندد غيبرييسوس، بسلوك الدول الغنية التي تطبق نهج أنا أولًا، وهاجم في نفس الوقت مصنعي لقاحات يسعون للحصول على موافقة الهيئات الناظمة في الدول الغنية بدلًا من تقديم بياناتها لمنظمة الصحة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح عالميًا.

وقال إن "الوعود بوصول متساوٍ على مستوى العالم إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد تواجه مخاطر جدية"، وذلك في كلمة في جنيف في افتتاح اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وذكر غيبرييسوس أن 39 مليون جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن في ما لا يقل عن 49 من الدول الأعلى دخلًا، فيما تم تقديم 25 جرعة فقط في واحدة من الدول الأقل دخلًا. ليس 25 مليونًا، ليس 25 ألفًا، فقط 25.

وأضاف: "سأكون بغاية الصراحة، العالم على شفير فشل أخلاقي كارثي، وثمن هذا الإخفاق سندفعه بأرواح وأرزاق في الدول الأكثر فقرًا في العالم".

وأكد أنه فيما تقدم بعض الدول كلمات مطمئنة حول الوصول المتساوي للقاح، إلا أنها تعطي الأولوية لصفقاتها الخاصة مع المصنعين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومحاولات للالتفاف على قائمة الانتظار.

وقال إنه تم إبرام 44 من تلك الاتفاقيات في 2020، والتوقيع على 12 على الأقل منذ مطلع العام.

ونوّه غيبرييسوس إلى أن "ما يفاقم الوضع إعطاء غالبية المصنعين الأولوية للحصول على موافقة الهيئات الناظمة في الدول الغنية، حيث الأرباح هي الأعلى، بدلًا من تقديم ملفات كاملة لمنظمة الصحة العالمية".

ورأى أن "هذا النهج الذي يضع المصلحة الفردية أولًا لا يترك فحسب الدول الأكثر فقرًا والأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم في خطر، بل يؤدي أيضًا إلى نتيجة عكسية".

وتابع: "بنهاية الأمر فإن ذلك السلوك سيطيل الوباء ويطيل معاناتنا والقيود الضرورية لاحتوائه، والمعاناة الإنسانية والاقتصادية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#منظمة الصحة العالمية
#فيروس كورونا
#لقاح كورونا

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان يبحث "خيارات بديلة" بسبب تعثّر مفاوضات سدّ النهضة 
السودان يبحث "خيارات بديلة" بسبب تعثّر مفاوضات سدّ النهضة 

2021-01-18

إغلاق مبنى الكونغرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي
إغلاق مبنى الكونغرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي

2021-01-18

روسيا: المعارض نافالني يدعو "للنزول إلى الشارع" ضدّ النّظام
روسيا: المعارض نافالني يدعو "للنزول إلى الشارع" ضدّ النّظام

2021-01-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الأربعاء

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الأربعاء

2021-01-17
تبادل حاد للاتهامات بين الجبهة والإسلامية

تبادل حاد للاتهامات بين الجبهة والإسلامية

2021-01-17
قبل نهاية ولاية ترامب: قاذفات

قبل نهاية ولاية ترامب: قاذفات "بي 52" الأميركية تتجه إلى الخليج

2021-01-17
قادة

قادة "ييش عتيد" و"الإسرائيليين": غانتس عبء ولا قيمة انتخابية له

2021-01-17
حيفا: فك رموز جريمة قتل فتاة عربية وقعت بالعام 2005

حيفا: فك رموز جريمة قتل فتاة عربية وقعت بالعام 2005

2021-01-17