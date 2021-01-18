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روسيا: المعارض نافالني يدعو "للنزول إلى الشارع" ضدّ النّظام

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 17:03

روسيا: المعارض نافالني يدعو "للنزول إلى الشارع" ضدّ النّظام
نافالني أقناء دعوته الناس للخروج للشارع (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

دعا المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الروس، اليوم الإثنين، "للنزول إلى الشارع" ضد النظام في البلاد.

جاء ذلك في فيديو نُشر قبل بضع دقائق من صدور قرار قضائي بوضع نافالني في الحجز حتى 15 شباط/ فبراير.

وقال نافالني في مقطع الفيديو الذي التُقط في قاعة المحكمة ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أكثر ما تخشاه هذه العصابات (في الحكم) تعرفونه، هو أن ينزل الناس إلى الشارع".

وأضاف: "إذا لا تخافوا، انزلوا إلى الشارع، ليس من أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم".

وكانت السلطات الروسيّة، قد اعتقلت أمس الأحد، نافالني، عند نقطة الحدود بمطار شيرميتيوفا في موسكو، عقب وصوله للبلاد آتيا من ألمانيا، فيما طالب الاتحاد الأوروبي، موسكو بالإفراج "الفوري" عنه.

مناصرون لنافالني (أ ب)

وأفادت تقارير إعلاميّة، بأن السلطات اعتقلت نفالني فور وصوله للمطار، فيما سمحت لزوجته بالعبور.

وبالإضافة إلى اعتقال نافالني، اعتقلت السلطات عددا من حلفائه ومناصريه، من الذين تواجدوا في مطار فنوكوفو بموسكو، لاستقباله.

بدورها، أكدت سلطات السجون الروسية أنها اعتقلت نافالني لدى وصوله إلى موسكو بحجة انتهاكه شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه العام 2014.

وأورد بيان لسلطات السجون أن نافالني الذي وصل الأحد إلى روسيا بعدما أمضى أشهرا عدة من النقاهة في ألمانيا إثر تسميمه، "سيبقى معتقلا إلى أن تتخذ المحكمة قرارا" في شأنه.

وقالت محامية نافالني، أولغا ميخايلوفا: "أُوقف أليكسي من دون توضيح السبب (...) لم يسمحوا لي بلقائه".

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مساء الأحد، في تغريدة أن اعتقال نافالني بعيد عودته إلى موسكو هو أمر "مرفوض"، داعيا إلى "الإفراج الفوري" عنه.

وغيّرت الطائرة التي كان على نافالني على متنها، وجهتها إلى مطار شيرميتيوفا الذي يقع في العاصمة كذلك.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن تغيير وجهة الطائرة، جاء عقب اعتقال بعض أنصار نافالني في مطار فنوكوفو الذي كان من المقرر أن تحطّ الطائرة فيه.

فيما قالت وكالة "فرانس برس" للأنباء، إن "الطائرة التي تقل المعارض الروسي نافالني تحط في موسكو"، لافتة إلى أن الطائرة حطت في مطار شيريميتييفو في موسكو بعدما تم تحويل مسارها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المعارض الروسي
#أليكسي نافالني
#روسيا
#النظام الروسي

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