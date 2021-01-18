كورونا عالميا: 2 مليون و40 ألف وفاة ونحو 96 مليون إصابة

بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 2 مليون ونحو 40 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 95 مليونا و488 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 68 مليونا و196 ألف مريض، بحسب بيانات صادرة جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الإثنين.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، إذ سجلت دول العالم، أمس الأحد، تراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وكذلك في عدد الاصابات الجديدة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سجل 532 ألف و235 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,151 حالة وفاة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدول الخمس التي سجلت، أمس الأحد، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا التي سجلت 1,846 وفاة، والمكسيك 1,219 وفاة، وبريطانيا 671 وفاة، والبرازيل 518 وفاة، وروسيا 481 وفاة، حيث تقدمت المكسيك على حساب بريطانيا.

بينما أظهرت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا 174,560 إصابة، وبريطانيا 38,598 إصابة، والبرازيل 31,394 إصابة، وروسيا 23,586 إصابة، والمكسيك 20,523 إصابة، حيث تقدمت بريطانيا للمستوى الثاني على حساب البرازيل، فيما حلت المكسيك خامسا على حساب فرنسا التي تراجعت إلى المستوى السابع عالميا مسجلة 16,642 إصابة.

وأكدت البيانات أن أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا 407,202 وفاة، والبرازيل 209,868 وفاة، والهند 152,456 وفاة، والمكسيك 140,704 وفيات، وبريطانيا 89,261 وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين، الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا 24,482,050 إصابة، والهند 10,572,672 إصابات، والبرازيل 8,488,099 إصابة، وروسيا 3,568,209 إصابات، وبريطانيا 3,395,959 إصابة.