  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

استبعاد 12 من حرس تنصيب بايدن إثر "سلوكيات مثيرة للشك"

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 23:48

استبعاد 12 من حرس تنصيب بايدن إثر "سلوكيات مثيرة للشك"
المئات من عناصر الحرس الوطني داخل مركز زوار الكابيتول (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استبعد مكتب الحرس الوطني الأميركي، مساء الثلاثاء، 12 عنصرا من المهام الموكلة إليهم في حفل تنصيب الرئيس الأميركي المُنتخب، جو بايدن "بسبب سلوكيات مثيرة للشك".

ونقلت شبكة "سي إن إن" المحلية عن المكتب قوله إنه تم استبعاد اثنين من الحرس بسبب تعليقات غير ملائمة، فيما استبعد 10 آخرون لسلوكيات مشكوك فيها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، أن عملية الفحص الأمني في واشنطن قائمة.

وقال هوفمان: "لا أريد الخوض في عملية الفحص والتدقيق الأمني وما وجدته المنظمات الشريكة، لكن الكثير من المعلومات لا علاقة لها بالأحداث التي جرت في مبنى الكونغرس أو بالمخاوف التي يشعر بها كثير من الناس بشأن التطرف".

وأضاف: "هذه جهود تتعلق بعمليات الفحص الأمني تحدد أي سلوك مشكوك فيه في الماضي، أو أي ارتباط محتمل بالسلوك المشكوك فيه، وليس فقط ما يتعلق بالتطرف".

وكان وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميلر، قد أعلن أن سلطات إنفاذ القانون تقوم بإجراء فحص أمني لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن من أجل مراسم تنصيب بايدن.

وشهد مبنى الكونغرس، الإثنين، بروفة عرض تجريبي، لمراسم تنصيب بايدن، بعد يومين، قبل أن يتم إجلاء المشاركين وإغلاقه إثر نشوب حريق في خيمة مجاورة للمبنى.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري (الأربعاء).

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مكتب الحرس الوطني الأميركي
#مكتب الحرس الوطني الأميركي
#الرئيس الأميركي المُنتخب
#جو بايدن
#تنصيب بايدن

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وزير خارجية بايدن: سنتشاور مع إسرائيل قبل اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي
وزير خارجية بايدن: سنتشاور مع إسرائيل قبل اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي

2021-01-19

كورونا والتداعيات الاقتصادية للجائحة أكبر التهديدات في العالم
كورونا والتداعيات الاقتصادية للجائحة أكبر التهديدات في العالم

2021-01-19

قطر تدعو دول الخليج إلى حوار مع إيران
قطر تدعو دول الخليج إلى حوار مع إيران

2021-01-19

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول

الإمارات تعلق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول

2021-01-18
إردان يطالب بإقالة دبلوماسي مصري من الأمم المتحدة

إردان يطالب بإقالة دبلوماسي مصري من الأمم المتحدة

2021-01-18

"الجرعة الثانية من اللقاح قادرة على زيادة الأجسام المضادة حتى 20 ضعفا"

2021-01-18
أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من

أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من "بث الفوضى"

2021-01-18
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-01-18