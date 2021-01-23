الشيوخ الأميركي يستأنف إجراءات عزل ترامب بداية شباط

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستنطلق في الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

وقال شومر في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة: "بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 شباط/ فبراير". وأوضح شومر أن نقل موعد بدء محاكمة ترامب سيسمح لفريق الاتهام من مجلس النواب ومحامي ترامب بالاستعداد للعملية في مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب الأميركي، يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 من الشهر نفسه في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي انتهت فترته الرئاسية، الأربعاء الماضي، مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

لكن في وقت سابق من أمس، الجمعة، قال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الإثنين المقبل، وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ.

وأشار شومر إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".

وقال إن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، "أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ".

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار. لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، "الجدول الزمني ومدة" الجلسات. وأضاف "ستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا".

من جانبه، أعلن ماكونيل عن أسفه للسرعة. وقال إن "(تمرير) لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ".

وتابع: "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية" مقترحا الانتظار حتى منتصف شباط/ فبراير لبدء النقاشات.