تركيا: أكثر من 25 ألف وفاة جراء كورونا

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا منذ بدء الجائحة في آذار/مارس الماضي إلى أكثر من 25 ألفًا، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة، الأحد.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات 25073 وفاة، بعد تسجيل 140 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصابات أكثر من 2.4 مليون إصابة منذ تسجيل الحالة الأولى في 11 مارس/ آذار.

وأوائل الشهر الماضي، أعادت الحكومة فرض الإغلاق، بما في ذلك حظر التجول المسائي خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع، لوقف تفشي الفيروس.

وألزمت السلطات المطاعم والمقاهي بتقديم الطعام في الخارج، وقصرت حفلات الزفاف والجنازات على 30 شخصًا، كما منعت الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وتحت 20 عامًا من استخدام وسائل النقل العام.

وقال عضو اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية، مصطفى نجمي إلهان، أمس السبت "اتّضح أن القيود كان لها تأثير كبير على انخفاض أعداد الإصابات"، وأضاف "ينبغي عدم التسرع في رفع القيود، ولكن عندما ينخفض عدد الحالات والمرضى، يمكن رفعها بكل تأكيد".

وانخفض عدد الحالات اليومية إلى حوالي 6000 حالة في الأيام الأخيرة من أعلى مستوى له بأكثر من 33000 حالة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبدأت تركيا برنامج توفير اللقاحات في 14 كانون ثان/يناير مع التركيز في البداية على العاملين في مجال الصحة وكبار السن، وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، إنّ أكثر من 1.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا الصيني حتى مساء السبت.

وأضاف أنه من المقرر وصول حوالي 6.5 ملايين جرعة من الصين الإثنين. وتلقت تركيا في وقت سابق شحنة أولية من 3 ملايين جرعة.

ووقعت تركيا اتفاقية مع روسيا، السبت، لإنتاج لقاح سبوتنيك في.