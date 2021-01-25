النسخ الجديدة لكورونا تثير القلق بالعالم ودول تغلق معابرها

فرضت دول عدة قلقة من انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل قيودا جديدة على دخول أراضيها وتشديدا في التدابير الصحية أثارت تظاهرات كما الحال في هولندا خصوصا، حيث وقعت مواجهات بين محتجين على حظر التجول والقوى الأمنية.

وتسببت الجائحة بوفاة مليونين و121 ألفا و70 شخصا في العالم وأصاب الفيروس 98,6 مليونا منذ ظهوره نهاية العام 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وسيعيد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، العمل بقيود الدخول إلى الولايات المتحدة ولا سيما بالنسبة للأجانب الذين زاروا بريطانيا وجنوب إفريقيا، حيث ظهرت نسختان جديدتان أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد الأساسي.

وسيطبق منع الدخول إلى الولايات المتحدة على غالبية المواطنين غير الأميركيين الذين توجهوا إلى بريطانيا وجزء كبير من أوروبا فضلا عن البرازيل وجنوب إفريقيا على ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وتجاوزت الولايات المتحدة رسميا، أمس الأحد، عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليونا وثلاثة آلاف و695 شخصا، لافتة الى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بكوفيد-19 في البلاد.

وأدى القلق من الفيروس المتحور إلى تشديد التدابير والقيود في الكثير من الدول، ما أثار معارضة جزء من السكان.

فقد شهدت مدن هولندية عدة مواجهات مع الشرطة وعمليات نهب، خلال تظاهرات احتجاج على فرض حظر التجول، ما استدعى توقيف عشرات الأشخاص في مناطق مختلفة من البلاد.

في لاهاي وأيندهوفن أحرقت سيارات ومتاجر. وأضرمت النيران في مركز لفحوص كوفيد-19 في بلدة أورك في شمال هولندا.

وفي الدنمارك، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص يشتبه في انهم أحرقوا دمية على هيئة رئيسة الوزراء خلال تظاهرة مساء السبت في كوبنهاغن. وكان آلاف الأشخاص تظاهروا السبت في مدريد معتبرين أن الفيروس "خدعة" فيما رأى بعض المتظاهرين أنه "غير موجود".

وبدأت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بعد الولايات المتحدة مع 217,037 وفاة، للتو حملة التلقيح. وبعد عشرة أيام من حظر تجول ليلي ستلجأ ولاية امازوناس إلى الاغلاق لمدة أسبوع اعتبارا من الاثنين.

في المكسيك، حيث حصدت الجائحة أرواح أكثر من 146 ألف شخص، أعلن الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور (67 عاما) الأحد أنه مصاب بكوفيد-19 إلا أنه يعاني من "أعراض طفيفة" فقط.

وفرضت قيود جديدة في الكثير من الدول لمواجهة المخاوف حيال النسخ الجديدة من الفيروس.

فقد شددت فرنسا التي فرضت في الأساس حظر تجول صارم، الأحد عمليات التدقيق عند الحدود واشترطت إبراز فحص سلبي النتيجة للمسافرين الآتين من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإجراء مطلوبا من الوافدين من دول أخرى.

ومنعت السويد لمدة ثلاثة اٍسابيع دخول أراضيها للوافدين من الدنمارك، بعد ظهور بؤرة للنسخة البريطانية الجديدة للفيروس قرب أوسلو، مع تمديد الإجراء نفسه حيال الوافدين من بريطانيا والدنمارك.

وأعلنت النروج من جهتها إغلاقا جزئيا في أوسلو وضواحيها في تدبير هو الأكثر صرامة منذ بدء الجائحة. وفي النمسا بات وضع الكمامة من نوع "أف أف بي2" إلزاميا اعتبارا من، اليوم الإثنين، في وسائل النقل المشترك والمتاجر.

وأعلنت إسرائيل التي لقحت 2,5 مليون من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين، تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى 31 كانون الثاني/يناير.