بسبب كورونا: قيود جديدة على التنقّل داخل الاتحاد الأوروبيّ

عرب ٤٨/ أ ف ب

اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعة، على اقتراح من المفوضية الأوروبيّة ينص على وضع خارطة جديدة للمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، وفرض قيود أكثر تشدّدًا على التنقل في هذه المناطق.

والإثنين الماضي، وفي مواجهة تهديد النسخ المتحورة من الفيروس، عرضت المفوضية هذه التوصيات غير الملزمة، بهدف "الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر".

وتعتزم إضافة فئة جديدة من المناطق إلى الخارطة الصحية الأوروبية، التي تنشرها كل أسبوع الوكالة المكلفة مراقبة الوباء.

وهذه المناطق "الحمراء الداكنة"، هي المناطق التي يكون فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا أعلى أو يوازي لنحو 500 حالة لكل مئة ألف نسمة لمدة 14 يوما.

وبالنسبة لهذه المناطق الأكثر عرضة للخطر، يجب إجراء فحوصات الكشف عن المرض وفرض حجر صحي حتى في حالة السفر الضروري. لكن هناك بعض الاستثناءات لسكان مناطق حدودية أو العاملين في قطاع النقل.

وبحسب خارطة أولية للوكالة المكلفة مراقبة الوباء، اطّلعت عليها "فرانس برس"، أمس، الخميس، فإنّ 14 دولة من الاتحاد الاوروبي لديها منطقة على الأقل مصنفة ضمن الفئة "الحمراء الداكنة".

وتحاول المفوضية تنسيق إجراءات الدول الأعضاء الحريصة على تجنب تكرار سيناريو الربيع الماضي، حين تسببت عمليات إغلاق الحدود المتتالية في حدوث فوضى في حركة تنقل الأشخاص والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

وقال مصدر دبلوماسي إن البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أوضحت خلال اجتماع السفراء أن فرض إجراءات مكملة على المستوى الوطني ممكن.

وتسجّل البرتغال انتشارا واسعا للوباء، وقرّرت، أمس، الخميس، حظر السفر غير الضروري إلى الخارج لمدة 15 يوما، بينما اتخذت بلجيكا إجراءً مماثلًا منذ الأربعاء حتى الأوّل من آذار/مارس.

من جهتها، تفكّر ألمانيا في خفض جذري لحركة الملاحة الجوية مع دول تعتبرها الأكثر تضرّرًا بالنسخ المتحورة الجديدة من الفيروس، ومن بينها البرتغال.

وتساءل المفوض الأوروبي للعدل، البلجيكي ديدييه ريندرز، اليوم، الجمعة، عن الإجراء الذي اتخذته بلاده، معتبرًا أنّ واقع تطبيقه بشكل شامل بدون الأخذ في الاعتبار الوضع الصحي في نقطة الانطلاق أو الوصول "لا يتوافق" مع التوصيات.

وقال لإذاعة "لا برميير"، "نحبّذ عدم تمديد (هذا الإجراء) وخاصة إذا تم اتّخاذ إجراءات أن تكون متناسبة بشكل أفضل مع التوصيات".