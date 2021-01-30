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القصر الروسي تعود ملكيته لصديق بوتين

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 19:27

القصر الروسي تعود ملكيته لصديق بوتين
القصر الذي كشف عنه نافالني (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن رجل الأعمال والملياردير الروسي، أركادي روتنبرغ، وهو صديق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه مالك القصر الكبير، الذي أشار المعارض الموقوف أليكسي نافالني، إليه على أنه بملكية بوتين.

وقال روتنبرغ "تمكنت من إبرام اتفاق مع الدائنين قبل بضع سنوات وأصبحت مالكا لهذا الموقع"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مكتبه الإعلامي.

وأضاف أنه يعتزم تحويل المنزل "شققا فندقية".

وأوضح رجل الأعمال، الشريك السابق لبوتين في لعبة الجودو "لقد تم كل شيء بعناية فائقة وبكفاءة وبمهنية. آمل أن ننتهي من بناء الفندق خلال سنوات قليلة".

نشر المعارض الروسي تحقيقا حصد نحو 100 مليون مشاهدة على موقع يوتوب يتهم فيه بوتين بامتلاك "قصر" فخم وضخم على البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو.

(أ ب)

ونفى بوتين هذه الاتهامات التي تهدف، على قوله، إلى "غسل دماغ" الروس وتحريضهم على التظاهر. وكان فريق نافالني قد نظم أول تظاهرة، السبت، الماضي ومن المقرر خروج تظاهرات جديدة الأحد.

وبث التلفزيون الروسي، من جهته، صورًا للقصر الذي لا يزال قيد الإنشاء ويبدو أنه بعيد كل البعد عن الفخامة التي تحدث عنها المعارض، وهي دليل، بحسب التلفزيون، على مناورة يقوم بها فريق نافالني.

وأكد مناصرو نافالني أن المقر يشهد ورشة حاليًا بسبب عيوب في البناء وأن بوتين هو المالك الفعلي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#روسيا
#صديق بوتين
#القصر الروسي
#نافالني

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