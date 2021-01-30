  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا: أخ نافالني و3 من مساعديه رهن الإقامة الجبريّة

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 07:46

روسيا: أخ نافالني و3 من مساعديه رهن الإقامة الجبريّة
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

قضت محكمة روسية بفرض الإقامة الجبرية على أوليغ نافالني، شقيق المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، ومحاميه لوبوف سوبول ، وطبيبه الشخصي، أناستاسيا فاسيليفا، ومنسق مكتبه بموسكو، أوليغ ستيبانوف.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية، السبت، صدر الحكم عن محكمة منطقة "تفرسكوي" بموسكو، بعد عقد جلسة استماع، مشيرة أن المذكورين متهمين بـ"انتهاك القواعد الصحية والوبائية" خلال المظاهرات غير المصرح بها التي عقدت الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

ووفق قرار المحكمة، فإن مدة الإقامة الجبرية ستستمر حتى 23 آذار/ مارس المقبل.

كما حُكم على "ماريا الهينا"، عضوة فرقة الروك البانك النسوية "بوسي ريوت" الروسية، بنفس العقوبة.

والخميس الماضي، رفضت محكمة موسكو، طلب إنهاء اعتقال المعارض نافالني، والإفراج عنه. حيث جاء قرار المحكمة ردًا على طلب تقدم به محامو نافالني للإفراج عن موكلهم المعتقل منذ 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبعد نظرها بالطلب، أكدت محكمة منطقة موسكو أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القانوني لنافالني، وقررت رفض الإفراج عنه والاستمرار باعتقاله.

وبذلك، يبقى نافالني قيد الاعتقال حتى 15 شباط/ فبراير المقبل، بسبب حكم الحبس الصادر بحقه لمدة 30 يومًا.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

وفي اليوم التالي، قضت محكمة روسية، باحتجاز نافالني 30 يوما، عقب مطالبة وزارة الداخلية، بحبسه على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".

واحتجاجا على اعتقال نافالني، خرجت مظاهرات في 23 كانون الثاني/ يناير شارك فيها عشرات الآلاف في عموم البلاد، لتقوم الشرطة الروسية باعتقال أكثر من 3 آلاف شخص.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نافالني
#روسيا
#احتجاجات

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منظمة كنديّة تطالب بلادها بعدم شراء الأسلحة الإسرائيليّة
منظمة كنديّة تطالب بلادها بعدم شراء الأسلحة الإسرائيليّة

2021-01-30

صحيفة إيطاليّة تتهم رئيس وزراء بلادها الأسبق بتلقي راتب من السعودية
صحيفة إيطاليّة تتهم رئيس وزراء بلادها الأسبق بتلقي راتب من السعودية

2021-01-30

صافرات الإنذار تدوّي في طهران
صافرات الإنذار تدوّي في طهران

2021-01-30

الأكثر قراءة

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

2021-01-29
تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

2021-01-29
عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

2021-01-29
معطيات للصحة الإسرائيلية: فعالية

معطيات للصحة الإسرائيلية: فعالية "فايزر" تصل إلى 92%

2021-01-29
خطة الـ15 مليار شيكل: المجتمع العربي بالكاد حصل على ربعها

خطة الـ15 مليار شيكل: المجتمع العربي بالكاد حصل على ربعها

2021-01-29