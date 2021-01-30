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طهران تعدم قائدًا في "جيش العدل"

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 15:06

طهران تعدم قائدًا في "جيش العدل"
(أرشيفية رويترز)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عقوبة الإعدام بحق جاويد دهقان خلد، الذي ينتمي للأقلية البلوشية، وأحد قادة تنظيم "جيش العدل" على الرغم من دعوة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى وقف تنفيذه.

وذكرت محكمة محافظة سيستان- وبلوشستان (جنوب شرق) في بيان، السبت، أن "دهقان خلد يعتبر أحد قادة تنظيم جيش العدل، وأن القضاء أدانه بالتورط في قتل عسكريين اثنين من الحرس الثوري وخطف 5 جنود، بكمين نُصب في جبل بيرك بالمحافظة في التاسع من نيسان/ أبريل 2015".

وأوضح البيان أن المحكمة الثورية حكمت بالإعدام على دهقان خلد، بتهمة "رفع السلاح ضد الدولة"، و " الانتماء إلى الجماعات المعادية للنظام، والتعاون معها".

وأشار أنه تم تنفيذ حكم الإعدام فجراً بسجن مدينة زاهدان بعد أن صادقت المحكمة العليا على الإعدام.

والجمعة أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "بشدة" تنفيذ إيران أحكام إعدام بحق 28 شخصاً على الأقل، بينهم أشخاص من الأقليات منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، داعية إلى وقف تنفيذ الحكم على جاويد دهقان خلد.

فيما ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس أن المتهم لم يحاكم بشكل عادل وأُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعدمت إيران، "عبدالحميد مير بلوج زهي" أحد العناصر الأساسيين في تنظيم "جيش العدل"، الذي يشن هجمات مسلحة في مناطق جنوب شرق إيران، الحدودية مع باكستان.

يذكر أن مجموعة تطلق على نفسها "جيش العدل" تخوض كفاحا مسلحا ضد إيران، بدعوى دفاعها عن أبناء الطائفة السنية في البلاد، وتصنّفها طهران ضمن قائمة الإرهاب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيران
#جيش العدل
#دهقان خلد

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