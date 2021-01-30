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ماكرون: لقاح أسترازينيكا.. "نتائج غير مشجعة"

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 09:10

ماكرون: لقاح أسترازينيكا.. "نتائج غير مشجعة"
الرئيس الفرنسي ماكرون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "لقاح ’أسترازينيكا’ المضاد لفيروس كورونا المستجد غير فعال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما".

وأشار إلى أن "المعلومات قليلة للغاية عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية- السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد".

وقال للصحافيين "ما يمكنني قوله لكم اليوم رسميا هو أن النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما وما فوق فيما يتعلق بأسترازينيكا".

كما انتقد ماكرون استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ وأخر مسؤولو الصحة في بريطانيا الجرعات الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في مسعى لتسريع عملية إطلاق اللقاحات.

ولفت ماكرون إلى أن "الهدف ليس منح أكبر عدد ممكن من الناس الجرعة الأولى. عندما تقول جميع هيئات الصحة والجهات المصنّعة أنه عليك التطعيم بجرعتين لا تتجاوز المدة بينهما 28 يوما ليكون اللقاح فعالا، كما هو الحال مع فايزر/ بايونتيك، وتكون هناك دول تقوم استراتيجيتها في اللقاحات على توفير جرعة واحدة فقط، فلا أعتقد أن الأمر جدي تماما".

وتابع "يقول العلماء إننا نسرّع عملية تحوّر الفيروس عندما نعطي جرعة واحدة... نكذب على الناس عندما نقول تم تلقيحكم بعد إعطائهم الجرعة الأولى فقط".

وفاقم النقاش بشأن الفئة العمرية الصحيحة التي يمكن للقاح أسترازينيكا أن يكون فعالا بالنسبة إليها الجدل بشأن العقار.

ونشرت المفوضية الأوروبية أمس، الجمعة، نسخة منقّحة من عقدها مع الشركة، على أمل إثبات أن أسترازينيكا أخلت بالتزاماتها في ما يتعلق بإيصال اللقاحات.

وأثارت أسترازينيكا غضب الاتحاد الأوروبي بعدما حذّرت من أنها لن تتمكن من إيصال أكثر من جزء من الجرعات التي كان التكتل ينتظرها فور إقرار اللقاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيمانويل ماكرون
#فرنسا
#كورونا
#فيروس كورونا
#أسترازينيكا

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