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منظمة كنديّة تطالب بلادها بعدم شراء الأسلحة الإسرائيليّة

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 07:30

منظمة كنديّة تطالب بلادها بعدم شراء الأسلحة الإسرائيليّة
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

دعت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME) الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل، جاء ذلك في منشور للمنظمة المذكورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة.

وذكر البيان أن كندا وقعت عقدًا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات بدون طيار من إنتاج شركة "Elbit Systems" ثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.

وأوضحت المنظمة أن الطائرات بدون طيار التي تشملها الصفقة، هي "هيرمس 900" ، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.

وذكرت أن "الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، قتلت 164 طفلا فلسطينيا خلال هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في غزة عام 2014.".

وشدد البيان على أن "الشركة الإسرائيلية المذكورة متواطئة بشدة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين. إذ تصنع 85% من الطائرات العسكرية بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وتابع "كما تنتج ذخائر الفسفور الأبيض ، والأسلحة الكيماوية ، والقنابل العنقودية ، ورصاص القناصة ، والمركبات العسكرية ، وهي أمور غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأوضح أنه "من غير المقبول أن تشتري كندا طائرات بدون طيار من شركة أسلحة إسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. لذلك عليها أن تلغي على الفور الاتفاق الخاص بالصفقة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كندا
#إسرائيل
#تصدير أسلحة
#غزة

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